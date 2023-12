Burbach: Viel los –zwei Tage „Lichterzauber“ zum Advent

Burbach Ein Höhepunkt des Burbacher Weihnachtsmarkts wird das Open-Air-Konzert mit Bigfoot am Samstagabend sein. Gezaubert wird auch.

Bereits zum 29. Mal lädt die Gemeindeverwaltung am 9. und 10. Dezember zum Weihnachtsmarkt im Kernort vom Römer bis zur Alten Vogtei ein. Am Samstag geht der „Lichterzauber“ um 15 Uhr los und klingt gegen 22.30 Uhr nach dem Open-Air-Konzert aus. Am Sonntag geht das festliche Treiben von 11 bis 18 Uhr in die Verlängerung.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Vereine, Ortsgruppen und Gemeinschaften präsentieren in mehr als 25 Hütten und Zelten ihr weihnachtliches Angebot. Der Kunst- und Handwerkermarkt bildet auch diesmal in der Römerpassage und im evangelischen Gemeindezentrum einen thematischen Schwerpunkt mit insgesamt 25 Ständen.

Der Höhepunkt: Bigfoot geben Open-Air-Konzert

An der Alten Vogtei wird eine gemütliche weihnachtliche Lounge hergerichtet. Das Open-Air-Konzert am Samstagabend hat sich als ein Höhepunkt des zweiten Advents-Wochenendes etabliert. Erstmals wird die Formation Bigfoot den Weihnachtsmarkt rocken. Das Quartett aus dem Lahn-Dill-Kreis hat sich dem Classic Rock der 70er Jahre verschrieben und wird ab 20 Uhr zeitlose Hits von Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Jethro Tull und Co. performen und dem Publikum einheizen.

An beiden Tagen: Handwerkermarkt und Programm für Kinder

An beiden Tagen dürfen sich die großen und kleinen Gäste auf Stelzentheater freuen (am Samstag mit Gesangsbegleitung). Die „Schmiedejungs“ des Heimatvereins werden am Samstag in der Zehntscheune die Erlebnisschmiede anfeuern (15 bis 18 Uhr). Die „Zauberschmiede“ wird hier am Sonntag auf dem Parkplatz vor der Snorrenburg – gleich neben dem Karussell – anknüpfen (11 bis 18 Uhr). Am Samstag stellt der Verein ZukunftsWERTE Mobilität sich und das Dorfauto „bea“ („dein Burbacher Elektroauto“) vor (15 bis 18 Uhr). In der Römerpassage bietet das Kunst-Haus Loth an beiden Tagen Töpferaktionen für Kinder an (Samstag von 15 bis 18 Uhr, Sonntag von 12 bis 16 Uhr), während das Familienbüro Kinderschminken und Basteln mit der Lebenshilfe (nur Samstag) sowie die Volksbank weitere Aktionen für die jungen Weihnachtsmarktgäste vorbereiten.

Der Heimatverein Alte Vogtei hat den Backes weihnachtlich dekoriert und stellt in der Hütte vor Haus Herbig die vereinseigenen Artikel vor, darunter das neue Nachtwächter-Bilderbuch. Auch das „Team Bartholomäus“ wird immer mal wieder vor Ort sein und die Nachtwächter-Führungen bewerben. Parallel zum Open Air öffnen die Heimatfreunde ihre Ehrenamtskneipe im Haus Dilthey (Kochs).

Am Samstag: Hickenziegen und Gottesdienst

Am Samstag eröffnet der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wahlbach den Weihnachtsmarkt um 15 Uhr musikalisch, ehe um 15.30 Uhr das Team der „Hickenziegen“ zum Ablegen des Ziegen-Diploms und zum Bemalen von Salzgebäckziegen einlädt. Um 16.30 Uhr tritt die Bläserklasse der Gemeinschaftlichen Sekundarschule auf. Für den Adventsgottesdienst in der evangelischen Kirche ruht das Bühnenprogramm zunächst ab 17 Uhr.

Am Sonntag: Licht- und Feuershow

Der Nikolaus wird dem Burbacher Weihnachtsmarkt am Sonntag gegen 16.30 Uhr einen „verspäteten“ Besuch abstatten und eine süße Überraschung verteilen. Nach dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche wird Bürgermeister Christoph Ewers gegen 11.30 Uhr die Besucherinnen und Besucher begrüßen, ehe der Posaunenchor Burbach, der MGV Burbach, der Kinderchor der Grundschule und Co. den Tag musikalisch einleiten. Später können Kinder auf der Bühne erneut das Ziegen-Diplom ablegen und unter Anleitung basteln, bevor Ramona Eibach gegen 16 Uhr aus ihrem Nachtwächter-Buch „Schutz für die Träumer“ vorliest. Nachdem der Nikolaus Burbach besucht hat, wird Kleinkünstler „Micha“ nach Anbruch der Dunkelheit gegen 17.30 Uhr mit seiner Licht- und Feuershow „baíla fuego“ für einen effektvollen Abschluss des Weihnachtsmarktes sorgen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland