Burbach-Würgendorf: Baustelle auf L 531 bis Ende 2021

Bis November soll in Würgendorf gebaut werden (Archivbild).

Würgendorf. Straßen NRW und Gemeinde Burbach erneuern den nächsten Abschnitt der L 531: Auf etwa 1000 Metern wird die Ortsdurchfahrt Würgendorf erneuert.

Nachdem die Brückenbauwerke der B 54, welche die A 45 kreuzen, fertig gestellt und für den Verkehr freigegeben sind, beabsichtigt der Landesbetrieb Straßen NRW unter Federführung der Gemeinde Burbach auf einer Länge von rund 1000 Metern die bestandsorientierte Erneuerung des 2. Bauabschnittes der L 531 im Ortsteil Würgendorf.

Die Baustrecke beginnt am westlichen Ortseingang mit einer geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahme und endet an der Kreuzung L 531/Wiesacker. Im Zuge der Ausbauarbeiten beabsichtigen die Gemeindewerke Burbach in diesem Rahmen Teile der Kanalisation, die komplette Wasserversorgung sowie die Gehwege zu erneuern. Von der neu zu gestaltenden Bushaltestelle unterhalb des Dorfgemeinschaftshauses wird eine neue Zuwegung zum Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Im Bereich dieser Bushaltestelle wird künftig ein beampelter Fußgängerüberweg entstehen.

Mehrere Bauabschnitte auf der Ortsdurchfahrt Würgendorf

Die Erneuerungsmaßnahme wurde in mehrere aufeinanderfolgende Bauabschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt wird dem Bereich vom westlichen Ortseingang bis Kreuzung L 531 – Gartenstraße – Dorfstraße begonnen. Anschließend werden weitere Abschnitte bis zur Kreuzung Wiesacker und abschließend die vor dem westlichen Ortseingang geplante Geschwindigkeitsdämpfungsanlage ausgeführt. Auch die Versorgungsträger Telekom, Westnetz Gas und Westnetz Strom erneuern im Baufeld entsprechend ihre Versorgungsleitungen.

Den Auftrag in Höhe von rund 5,2 Millionen Euro (einschließlich der Arbeiten der Versorgungsträger) erhielt nach öffentlicher Ausschreibung die Fa. STRABAG, Müschenbach. Als Beginn der Baumaßnahme wurde Montag, 23. März, festgelegt. Die gesamte Baumaßnahme soll – vorbehaltlich geeigneter Witterung – bis November 2021 fertiggestellt werden.

