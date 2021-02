Betäubungsmittel Burbacher (22) am Bahnhof Dillenburg mit Amphetamin erwischt

Burbach/Dillenburg. Zehn Gramm Drogen hatte der Mann aus Burbach dabei: Eine Zivilstreife beobachtete, wie er ein Tütchen weißes Pulver aus der Tasche zog.

Insgesamt rund zehn Gramm Betäubungsmittel sind bei einer Personenkontrolle der Polizei am Bahnhof Dillenburg bei einem 21-jährigen Mann aus Burbach gefunden worden.

Wie die Beamten mitteilen, fiel der in Burbach lebende Mann am Samstag, 13. Februar, einer Zivilstreife auf, weil er ein Tütchen mit weißem Pulver aus der Hosentasche zog. Die Ordnungshüter nahmen ihn daraufhin fest und stellten in seiner Kleidung knapp neun Gramm Amphetamin sowie rund ein Gramm Cannabis sicher.

Hinweis an die Führerscheinstelle in Siegen-Wittgenstein

Nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der 22-Jährige die Dillenburger Wache wieder verlassen. Er wird sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen, so die Ermittler weiter. Zudem fertigten die Polizisten eine Mitteilung an die für ihn zuständige Führerscheinstelle.

