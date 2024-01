Burbacher Bauunternehmen Hering wird Photovoltaik-Hersteller

ASCAs erste Glasbalustraden in einem gewerblichen Wohngebäude in Möhringen. Das Unternehmen ist auf „organische Photovoltaik und Gebäudeintegration“ spezialisiert.

Holzhausen Die Hering Gruppe aus Burbach will nun aus Gebäuden aktive Energieerzeuger machen. Dafür hat sie kürzlich die „ASCA GmbH“ übernommen.

Die Hering Gruppe hat den Experten für organische Photovoltaik (OPV) „ASCA GmbH“ übernommen. Bei dem „Asset Deal“ hat das Bauunternehmen aus Südwestfalen den kompletten Standort des Photovoltaikherstellers im nordbayerischen Kitzingen inklusive der Produktionsanlagen und des Inventars gekauft. Außerdem erwarb Hering das geistige Eigentum, die Markenrechte und die Patente der ASCA GmbH, die im Zuge der Liquidierung durch die Armor-Gruppe und die Übernahme durch Hering zur ASCA GmbH & Co. KG umfirmiert hat. Das gab die Hering Gruppe nun in einer Mitteilung bekannt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Bisher gehörte die ASCA GmbH zur ARMOR-Gruppe mit Hauptsitz im französischen Nantes. Der auf die Dünnfilmbeschichtung spezialisierte Hersteller wird für die ASCA GmbH & Co. KG weiterhin halbfertige OPV-Produkte produzieren. Um die technologische Weiterentwicklung wird sich wie bisher das ASCA-Team in Kitzingen kümmern, das von Hering fast komplett übernommen wurde. Außerdem stellen die OPV-Experten in Bayern künftig sämtliche OPV-Produkte für die Kunden im In- und Ausland her. „Neben der Architektur- und Baubranche sprechen ASCAs Lösungen insbesondere Firmen aus den Bereichen Mobilität und Mobilitätsinfrastruktur, Produktdesign, Elektronik, Kunst und Mode an“, heißt es in der Mitteilung der Hering Gruppe weiter.

Hauptsitz in Burbach Die Hering Gruppe mit heute 630 Mitarbeitern hat ihren Hauptsitz in Burbach. 1892 von Rudolf Hering gegründet, baute man zunächst für die regionale Industrie und die Deutsche Reichsbahn. Später kamen Wohn- und Geschäftshäuser sowie öffentliche Bauten zum Portfolio hinzu. Ab 1960 konzentrierte sich das Unternehmen mehr und mehr auf technisierten Gleisbau. 1969 wurde in Burbach-Holzhausen ein Betonfertigteilwerk errichtet. Zeitgleich wurden erste Serienprodukte, z. B. Wetterschutzhäuser und Hering WC-Anlagen, entwickelt. Der Fokus von Annette Hering in der vierten Generation richtet sich auf die Entwicklung weiterer Produkte, Märkte im europäischen Ausland und das zusätzliche Angebot von Dienstleistungen, vor allem im Bereich öffentlicher WC-Anlagen. Ein wichtiger Aspekt ist die Ressourcenreduzierung und Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen in der Produktentwicklung, etwa bei textilbewehrten Betonfassaden. Heute gehöre die Hering Gruppe zu den 5 Prozent in der Branche, die regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht und eine Entsprechenserklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) veröffentlichen, teilt das Unternehmen mit.

„Mit ASCAs Technologie können wir aus Gebäuden aktive Energieerzeuger machen und ihren ökologischen Fußabdruck weiter minimieren“, sagt Hering-Unternehmensleiterin Annette Hering. „Wir stellen nicht nur höchste Ansprüche an die Fertigung und Qualität unserer Produkte, sondern auch an den schonenden Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen. Die Übernahme ist ein weiterer Baustein unserer nachhaltigen Fertigungsstrategie.“ Hering will den Standort in Kitzingen sukzessive ausbauen und mögliche Synergien im Produkt- und Baubereich identifizieren. Dazu können zum Beispiel Projekte mit Bahnkonzernen, Kommunen und Privatkunden zählen.

Mit ASCAs Technologie können wir aus Gebäuden aktive Energieerzeuger machen und ihren ökologischen Fußabdruck weiter minimieren. Annette Hering, Unternehmensleiterin bei Hering

Die ASCA-Module basieren auf organischen Halbleitermaterialien, werden energieoptimiert hergestellt, kommen ohne seltene Erden aus und „bestechen durch ihr maximale Gestaltungsfreiheit und Flexibilität“. „Die Technologie hat mich schon fasziniert, bevor ich ASCA kennengelernt habe. Doch die Technologie und die Maschinen sind nichts ohne die engagierten und klugen Köpfe, die dahinterstecken. Deshalb freuen wir uns, dass wir auch das ASCA-Team in Deutschland für uns gewinnen konnten“, ergänzt Hering.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland