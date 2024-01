Burbacher Mittagstisch: „Allein essen muss man lernen“

Burbach Der Burbacher Mittagstisch geht in die Verlängerung. Auch im Februar wird im CVJM-Vereinshaus noch zweimal gekocht.

Aufgrund der hohen Nachfrage geht der Burbacher Mittagstisch in die Verlängerung. Ursprünglich war das Angebot des Familienbüros, der evangelischen Gemeindeschwestern, der katholischen Kirchengemeinde, engagierter Helferinnen des Heimatvereins und des DRK-Ortsvereins auf fünf Termine angelegt. Finanzielle Unterstützung erhielt das Projekt auch von der evangelischen Kirchengemeinde, der Sparkassenstiftung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen sowie von privaten Spendern.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die meisten Gäste sind schon Stammkunden

Am 24. Januar war zunächst das letzte gemeinsame Essen vorgesehen. Nun aber wird auch noch im Februar aufgetischt. „Es freut uns sehr, dass die Idee auf so viel positive Resonanz stößt“, sagt Andrea Usung vom Familienbüro. Wobei der Bedarf eines solchen Angebotes natürlich oft kein erfreulicher Anlass sei.

Zwar seien an den zurückliegenden Terminen immer wieder auch neue Gesichter dabei aufgetaucht, aber der Mehrzahl der Tischgäste seien schon fast „Stammkunden“, ergänzt Gemeindeschwester Andrea Burrows. „Es kommen viele verwitwete Frauen und Männer hierher. Alleine essen muss man auch erst lernen. Aber hier sind sie nicht alleine. Manche kommen schon eine Stunde vor dem eigentlichen Beginn – wegen der Geselligkeit.“

Viel wichtiger sind die sozialen Kontakte, die gepflegt oder neu geknüpft werden, und die Gespräche untereinander. Christoph Evers - Bürgermeister

Bürgermeister Christoph Ewers unterstützt die Ausweitung um zwei weitere Termine. „Der Burbacher Mittagstisch ist mehr, als eine gemeinsame Mahlzeit einzunehmen. Viel wichtiger sind die sozialen Kontakte, die gepflegt oder neu geknüpft werden, und die Gespräche untereinander. Gerade in der, dunklen Jahreszeit‘ ist die Gefahr einer schleichenden Vereinsamung hoch.“ Hier sei auf Initiative des Familienbüros und der ehrenamtlichen Partner im November ein vermeintlich einfaches, aber sehr wirkungsvolles Angebot geschaffen worden, das dazu beitragen können, Menschen genau davor zu bewahren. Gleichzeitig stehe der Burbacher Mittagstisch allen offen, die auch sonst immer gerne unter Menschen sind – „übrigens nicht nur Seniorinnen und Senioren.“

Zwei weitere Termine im Februar

Rund 250 Essen wurden an den bisher fünf Terminen des Burbacher Mittagstisches ausgegeben. Immer wurden zwei Gerichte angeboten, eines garantiert fleischlos. Jüngst gab es neben Lendchen auch ein veganes Schnitzel zu Spätzle und Gemüse. „Ein leckeres Sonntagsessen“, findet auch Pastor Jonas Klur vom Pastoralen Raum Südliches Siegerland. Der katholische Geistliche hat an allen Terminen mit den Gästen Platz genommen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Auch er freut sich über die Zusatztermine am 7. und 21. Februar, jeweils mittwochs, wie gehabt von 12 bis 13.30 Uhr in den Räumen des CVJM-Vereinshauses in Burbach.

Wer vorab einen Platz reservieren möchte, meldet sich im Familienbüro bei Andrea Usung unter 0175/69 21 000, auch per WhatsApp, oder a.usung@burbach-siegerland.de.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland