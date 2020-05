Burbachs Gemeindezentrum soll attraktiver werden

Burbach. Burbach will Infrastruktur, Bildung und Kultur verbessern, auch das Zentrum soll schöner werden. Bund und Land geben dafür 1,21 Millionen Euro

Mit zahlreichen Maßnahmen will die Gemeinde Burbach den Kernort attraktiver gestalten und die Infrastruktur in den Bereichen Bildung und Kultur ausbauen. Land und Bund stellen dafür Fördermittel zur Verfügung. Die Bezirksregierung übersendete für zwei Projekte in Burbach einen Förderbescheid in Höhe von rund 1,21 Millionen Euro. Grundlage dieser Planungen ist das vom Rat der Gemeinde beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzept „Kernort Burbach“ samt Fortschreibung.

Burbacher Bücherei zieht in Römerpassage

Zunächst soll das Zentrum aufgewertet und umgestaltet werden. Hier befindet sich die Bücherei in angemieteten Räumlichkeiten im Ortskern von Burbach. Obwohl sie aufgrund ihrer zentralen Lage und den reichhaltigen Angeboten derzeit gut aufgestellt ist, besteht hier für die Gemeinde Burbach im Hinblick auf eine zukunftsorientierte Planung Handlungsbedarf.

Daher soll die Bücherei in die Römerpassage umziehen. Durch den notwendigen Umbau der Römerpassage soll der Standort aufgewertet und für die Zukunft neu ausgerichtet werden. Die Passage muss hierfür in einem Großbereich komplett umgebaut werden. Dazu gehören neben den räumlichen Veränderungen der gesamte Umbau der technischen Infrastruktur wie beispielsweise Elektroinstallation, Lüftung, Sanitär, Brandschutz, Statik und die Barrierefreiheit.

Bürgernähe in Burbach soll gestärkt werden

Damit gelingt der Gemeinde Burbach eine sinnvolle und dauerhafte Nachnutzung der seit Längerem leerstehenden Räume. Zudem besteht ebenfalls die große Chance, die Bücherei in ihrer eigentlichen Funktion weiterzuentwickeln und sie als generationsübergreifenden gesellschaftlichen Treffpunkt auszubauen, an dem auch das Thema Digitalisierung eine große Rolle spielen wird. Auch ist angedacht, dass das Familienbüro der Gemeinde Burbach dort sporadisch als Ansprechpartner erreichbar sein und dadurch insbesondere die Bürgernähe der Familienberatung gestärkt wird.

Voraussichtlich kann der Umzug der Bücherei im Herbst 2021 erfolgen. Das zweite Projekt befasst sich mit der Weiterentwicklung des Schulstandortes in Burbach. In den vergangenen Jahren wurde das Schulzentrum konzeptionell umstrukturiert und baulich immer wieder saniert und erweitert. Aktuell erfolgt an diesem Standort die Errichtung einer modernen Aula sowie eines neuen Verwaltungstraktes. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll über die Städtebauförderung auch das Außengelände und insbesondere der Hofschulbereich einer einheitlichen Neukonzeption unter Berücksichtigung pädagogischer Bedarfe unterzogen werden. Schon aufgrund der Tatsache, dass das Außengelände durch die permanenten Um- und Anbaumaßnahmen deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, besteht hier ein erheblicher Sanierungsbedarf der Fläche.

Fertigstellung im Sommer 2021

Mit rund 6.300 qm handelt es sich um eine vergleichsweise große Fläche, die nach 50 Jahren erstmalig saniert wird. Durch die Neugestaltung der Außenanlage wird auch hier künftig Barrierefreiheit gewährleistet sein. Die Planungen wurden gemeinsam mit Schülern und Lehrern der Schule entwickelt.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme soll voraussichtlich im Sommer 2021 erfolgen.

