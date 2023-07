Siegen/Bielefeld. Die Preise im Westfalentarif steigen – „deutlich unter der Inflationsrate“, betont das Unternehmen. Es brauche eine „auskömmliche Finanzierung“.

„An einer Preisanpassung führt kein Weg vorbei. Die Liquidität der Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger muss gesichert sein und das Verkehrsangebot aufrechterhalten werden“, sagt Matthias Hehl, Geschäftsführer der Westfalentarif GmbH: Die steigende Inflationsrate und die erhöhten Preise bei der Energieversorgung, Lohnkosten und Investitionen in die Infrastruktur führen zu einer angespannten Kostensituation bei den Verkehrsunternehmen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mit durchschnittlich 3,65 Prozent liege die Preisanpassung dabei deutlich unter der Inflationsrate, teilt Westfalentarif mit. Fahrgäste sollen so nicht zu sehr belastet werden. Hehls Geschäftsführer-Kollege Dr. Oliver Mietzsch: „Uns ist bewusst, dass der Nahverkehr in Westfalen-Lippe im Sinne einer Verkehrs- und Klimawende attraktiv bleiben muss. Damit dies aber zukunftssicher für Verkehrsunternehmen und Fahrgäste gelingt, ist hier die Politik am Zug, für ein auskömmliches Finanzierungsmodell des ÖPNV zu sorgen“.

Deutschlandticket kostet weiterhin 49 Euro im Monat – neue Tickets im Angebot

Inhaber eines Deutschlandtickets sind nicht von der Preisanpassung betroffen: Es kostet weiterhin 49 Euro im Monat. Der günstige Preis des D-Tickets wird aktuell durch Bund und Länder finanziert. Die Preise für den elektronischen Tarif „eezy“ werden nicht erhöht (einzige Ausnahme ist der Preisdeckel in Paderborn: von 4,90 auf 5 Euro). Seit 1. Mai gilt für „eezy“ ein monatlicher Preisdeckel von 49 Euro – egal, wie viele Fahrten (in NRW, nicht deutschlandweit) unternommen werden, Nutzer zahlen mit „eezy“ maximal 49 Euro im Monat. Der Tarif ist über die Apps der Verkehrsunternehmen nutzbar: Fahrgäste checken sich vor der Fahrt ein und nach der Fahrt einfach wieder aus. Der Preis wird über die Luftlinienkilometer abgerechnet.

Zum 1. August werden die 9-Uhr-Tages-Tickets und 24-Stunden-Tickets zum „TagesTicket24“ zusammengeführt, heißt es weiter. Das neue Angebot ist für eine Person inklusive drei Kinder bis 14 Jahre sowie für Gruppen bis zu fünf Personen erhältlich. Anstatt Personen können auch Fahrräder mitgenommen werden. Ab Entwertung gilt das Ticket 24 Stunden für beliebig viele Fahrten auf der ausgewählten Strecke. Für den gesamten Tarifraum beispielsweise kostet es für eine Person 31,90 Euro, für fünf Personen 47,30 Euro.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Aus dem Fahrrad-Tages-Ticket wird zum 1. August das „FahrradTagesTicket24“: Ab Entwertung ist es 24 Stunden gültig für die Mitnahme eines Fahrrads und kostet für eine Stadt oder Gemeinde 1,50 Euro, im gesamten Westfalentarif-Raum 3,10 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland