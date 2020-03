Buschhütten: 93-jähriger Autofahrer stirb bei Verkehrsunfall

Der BMW kommt in Buschhütten von der Straße ab und rammt einen Laternenpfahl. Der 93-jährige Fahrer stirbt noch am Unfallort.

Buschhütten. Aus noch ungeklärten Gründen kommt ein 93-Jähriger in Buschhütten von der Straße ab. Der Wagen rammt eine Laterne, der Mann stirbt am Unfallort.

Ein 93-jähriger Autofahrer stirbt am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall. Der Senior war in der Straße „In der Molzkaute“ in Richtung „Alter Fahrweg“ unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der BMW geriet auf den Gehweg und rammte frontal auf der Fahrerseite eine Straßenlaterne. Bei dem Aufprall schnitt der Laternenmast förmlich in die Motorhaube ein. Anwohner hörten den Knall und liefen auf die Straße. Sie konnten den Fahrer aus seinem Fahrzeug herausholen und ihn reanimieren bis Rettungsdienst und Notarzt eintrafen.

Trotz schneller Hilfe durch Ersthelfer und medizinisches Personal starb der 93-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Polizei stellte zur Ursachenforschung das Fahrzeug sicher.

