Café Herzstück ist geöffnet: Ort zum Genießen und Klönen

Hilchenbach. Die Hilchenbacher nehmen ihr neues Café Herzstück in Besitz. Zur Eröffnung ist es proppenvoll.

Alles war vorbereitet. Zahlreiche Kuchen und Torten, die das Backteam in der Küche der Klimawelten zubereitet hatte, und frisch gebackene Waffeln warteten bei der Eröffnung am Sonntagnachmittag auf die ersten Besucher des Cafés Herzstück. Fast drei Jahre Vorlaufzeit liegen hinter dem Verein für das ehrenamtlich geführte Kultur- und Sozialcafé, das mit einem Probelauf im Sommer 2019 begann: Den Hilchenbachern fehlte ein Café, dem leerstehenden Ladenlokal ein Nutzer.

Geschenke zur Eröffnung

Es war viel los am Sonntag in der Gerbergasse direkt am Marktplatz. Alle Plätze waren schnell besetzt. Draußen neben dem Eingang stand ein Partyzelt mit einigen Stehtischen. Der Kuchen ging schnell weg, mit dem Waffelbacken kamen die Frauen fast nicht nach. Es gab für die Besucher viel zu erzählen. An die Wände waren Schnüre gespannt mit Fotos aus der Bauphase.

Eröffnung Café Herzstück: Alle Plätze sind belegt, Foto: Jürgen Schade

Wer etwas Kühleres wollte, für den gab es erfrischende Getränke. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis überreichte der Vorsitzenden Jutta Neuhaus zur Eröffnung ein Bild und wünschte alles Gute. Referatsleiter Hans-Jürgen Klein schloss sich an. Der Vorsitzende des Infrastrukturausschusses, Michael Stötzel, und Gerd Fleschenberg, Vorsitzender der Bürgerstiftung Hilchenbach, überreichten einen Scheck über 1000 Euro.

Geöffnet ist das Café Herzstück jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr

