Caritas Kreuztal: Von der Kleiderstube bis zum Sprachkurs

Kreuztal. Ältestes Projekt der Caritas ist die Kleiderstube – sie wird immer wieder neu gebraucht. Die Krisen und Kriege in der Welt kommen in Kreuztal an.

Die Caritas-Konferenz der St. Johannes Pfarrei in Kreuztal hat ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festhochamt in der Johanneskirche und einem Festakt im Johannesheim gefeiert.

Eine satzungsgemäße Orts-Caritas mit eigener Konferenz und ordentlichem Vorstand trat 1973 in Kraft, der Gründungsversammlung gehörten 21 Mitglieder an, erste Vorsitzende war Hanni Knüpper. Zu den planmäßigen Veranstaltungen der Caritas-Konferenz gehören auch Senioren-Nachmittage, um älteren Leuten einen unbeschwerten Nachmittag zu schenken. Das Frühlings- und Herbstfest der Caritas mit bis zu 100 Gästen ist für viele ältere Menschen das Highlight des Jahres .

Projekt Kleiderstube

Besonders augenfällig verwirklicht sich die Caritas in der Kleiderstube. Im Jahre 1993 wurde sie unter Leitung von Ursel Wurm und engagierten Frauen ins Leben gerufen angesichts des großen Zustroms von Aussiedlern und Flüchtlingen, die mit dem Notwendigsten versorgt werden mussten. Die Stadt Kreuztal stellte Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße mietfrei zur Verfügung und ein Team von acht Helferinnen der Caritas übernahm den Betrieb der Kleiderstube.

Nach über 20 Jahren erfolgreicher Arbeit in der Bahnhofstraße musste die Kleiderstube jedoch die Räumlichkeiten verlassen, da die Stadt das Gebäude anderweitig nutzen wollte. Eine neue Bleibe fand sie dann in den Gemeinderäumen der Christus-Erlöser-Kirche. Es wurde dort ein neues flexibles Raumkonzept entwickelt. Der Neustart erfolgte mit einem deutlich verstärkten Team von insgesamt 20 Helferinnen und Helfern, nun als gemeinsames Projekt der Caritas-Konferenzen von St. Johannes Baptist in Kreuztal und St. Ludger und Hedwig in Krombach. Am 3. März 2015 konnte die Wiedereröffnung gefeiert werden.

Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges im Frühjahr 2022 konnte die Kleiderstube erneut ihre Hilfs- und Leistungsbereitschaft unter Beweis stellen. Die Kleiderstube stattete allein 2022 etwa 300 Flüchtlinge aus der Ukraine mit einer kostenlosen Erstausstattung an Kleidung aus, für die Kinder gab es zudem Spielzeug und Kinderfahrräder. Heute ist die Institution Kleiderstube über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die Nähe zur Erlersiedlung hat sich als positiver Standortfaktor erwiesen, ist sie doch oft die erste Station für Menschen, die neu nach Deutschland kommen. Die Auswahl ist dank anhaltender Spendenbereitschaft groß: von Damen- und Herrenoberbekleidung über Bettwäsche und Handtücher bis hin zu Taschen und Schuhen. Auch Baby- und Kinderbekleidung wird angeboten. Geöffnet ist die Kleiderstube dienstags von 10 bis 12 und donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Rita Sprenger (Schriftführerin), Ulla Winkel (Beisitzerin), Eva Schröder (1. Vorsitzende), Cäcilia Schlüter (2. Vorsitzende) und und Rita Glodek (Kassenführerin) bilden den Vorstand der Caritas-Konferenz St. Johannes. Foto: Caritas Kreuztal

Café International

Ein herausragendes, bei den Flüchtlingen bekanntes integrationsförderndes Angebot ist das „Café International“. Es besteht seit März 2016 und wird von der katholischen St. Johannesgemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde in Kreuztal auf ehrenamtlicher Basis getragen. Das Café International war zunächst „nur“ ein Ort der Geselligkeit, an dem die Besucherinnen und Besucher kleine Auszeiten vom Alltag erlebten. Sorgen und Probleme konnten angesprochen werden und Hilfen wurden im Rahmen des Möglichen direkt angeboten. Zu den regelmäßigen Treffs kamen etwa 18 Familien mit ihren Kindern , insgesamt 50 Personen. Sie stammen vor allem aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, dem Irak und dem Libanon.

Auszeichnung mit Elisabethkreuz Für viele Jahre sozialer Dienste konnten Mitglieder der Caritas-Konferenz mit der Silbernen Ehrennadel für mindestens 10 Jahre ehrenamtlicher Arbeit ausgezeichnet werden. Auch das Elisabethkreuz, die höchste Auszeichnung für ehrenamtlich Engagierte in der Caritas, das frühestens nach 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit verliehen wird, konnten in den letzten Jahren mehrere Helferinnen der Caritas-Konferenz in Empfang nehmen. Zum Jubiläum wurden weitere acht Ehrenamtlerinnen für ihre langjährige verdienstvolle Tätigkeit geehrt. Seit 1992 ist Eva Schröder Vorsitzende der Caritas-Konferenz St. Johannes in Kreuztal. Zurzeit zählt die Orts-Caritas in der St.-Johannes-Gemeinde etwa 80 Mitglieder.

Anfang 2022 konnte das Café International für sich festhalten, dass es das gesetzte Ziel – eine Gruppe von Flüchtlingen auf ihrem Weg zu einem geordneten und sicheren Leben zu begleiten – erreicht hatte. Von den 18 Familien, die regelmäßige Gäste des Cafés waren, führten die meisten nun ein geregeltes Leben in Deutschland, viele hatten Arbeit gefunden und die Kinder kamen in den Schulen gut zurecht. Die regelmäßigen Treffs wurden daher eingestellt. Der Helferkreis ist aber nach wie vor aktiv, zum Beispiel bei der individuellen Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen aus den Krisengebieten in Afrika und Vorderasien.

Im März 2023 sammelten die Helfer in den Räumlichkeiten der Christus-Erlöser-Kirche Kleidung, Lebensmittel, Hygiene- und Pflegeartikel und Artikel zur medizinischen Versorgung, um einen Hilfstransport in die Ukraine zu unterstützen.

Sprachkurse

Mit dem Zuzug von Aussiedlern ohne oder mit nur geringen Kenntnissen der deutschen Sprache wuchs der Bedarf an ehrenamtlicher Unterstützung der Kinder bei den Hausaufgaben und der Erwachsenen beim Spracherwerb. Die Caritaskonferenz stellt sich dieser Aufgabe schon seit längeren, das Projekt begann bereits im Jahre 2005. Zunächst waren es wenige Schüler von Aussiedlern aus Russland, inzwischen sind es viele Kinder aus den unterschiedlichsten Ländern geworden, die regelmäßig Unterstützung bei ihren Hausaufgaben bekommen. Später kamen dann Jugendliche und junge Erwachsene dazu, die auf dem Weg ins Berufsleben und während der beruflichen Ausbildung betreut wurden.

Auch durch Sprach- und Konversationskurse wird seit über 15 Jahren Hilfe geleistet, so dass Menschen, die als Fremde kommen, erste Sprachkenntnisse erwerben und sich im Alltagsleben leichter zurechtfinden können. Beratungen und Hilfen bei Behördengängen gehören dabei ganz nebenbei dazu. Sprachliche Defizite von Migrantinnen und Migranten erschweren zudem den Kontakt zur einheimischen Bevölkerung, was letztendlich zu Isolation und Vereinsamung führen kann. Die Caritas-Konferenz Kreuztal begann daher schon 2006 mit Sprach- und Konversationskursen.

Und noch viel mehr

Caritas-Mitarbeiterinnen sind zudem bei anderen Organisationen tätig und leisten dort Unterstützung. Zum Beispiel im Entlastungsdienst „auszeit“ für Angehörige von Menschen mit Demenz. Oder bei „ Willkommen im Leben“, einem Angebot der Stadt Kreuztal für alle frischgebackenen Eltern. Bei diesem Projekt werden alle Kreuztaler Eltern mit Neugeborenen zu Hause von Fachkräften der Stadt besucht, ehrenamtliche Caritasmitarbeiterinnen kommen dabei als Tandempartner mit. Oder auch die Unterstützung von Caritas-Mitarbeiterinnen bei der Sternsingeraktion, die in allen Gemeinden des Pastoralverbundes im Einsatz sind. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ setzen sie sich für Kinderschutz in vielen weltweiten Projekten ein.

Konkretes Projekt in der St. Johannes Pfarrei ist zudem der Eine-Welt-Verkauf, den es bereits seit 1995 gibt. Der Eine-Welt-Verkauf bietet Kaffee und andere Waren aus fairem Handel an.

