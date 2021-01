CDU Siegen zu Corona-Impfung: Ehrenamt kann Alten helfen

Siegen-Wittgenstein. Die CDU-Kreistagsfraktion fordert den Siegener Landrat auf, für Unterstützung mobil eingeschränkter Senioren zu sorgen.

„Die schnellste Impfung aller Bürgerinnen und Bürger in Siegen-Wittgenstein ist unser besonderes Anliegen“, sagt Hermann-Josef Droege, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. „Deshalb gilt es, organisatorische Hürden dazu so weit als möglich aus dem Weg zu schaffen.“

Die über 80-Jährigen zum Impftermin zu begleiten und behilflich zu sein, sei für die allermeisten Familien eine Selbstverständlichkeit, heißt es in der Mitteilung der CDU. „Überhaupt nicht hilfreich und im Grunde unverantwortlich“ sei es, älteren Menschen speziell in Wittgenstein, aber auch vielen Siegerländer Ortschaften mit dem Hinweis auf lange Fahrzeiten im ÖPNV den Impfvorgang als Schreckensvision darzustellen, so stellvertretende Landrätin Ulla Belz. „Diese ausschließliche Annahme ist lebensfremd und widerspricht der Wirklichkeit, in der Familienhilfe und Nachbarschaftsunterstützung noch etwas zählen“, ergänzt Gabriele Stinner, Sprecherin der CDU im Kreissozialausschuss.

Überdies sei ja auch vorgesehen, dass mobile Impfteams oder Hausärztinnen und Hausärzte jenen Patientenkreis aufsuchen, denen der Weg zum Impfzentrum nicht zuzumuten ist. Die CDU-Fraktion hat in ihrer Online-Fraktionsversammlung am Freitag die Forderung formuliert, der Landrat müsse alle Vorbereitungen treffen, wenn es insbesondere um die Hilfe für eingeschränkt mobilen Senioren geht. „Wir sollten die Einbindung alle ehrenamtlichen Unterstützer, etwa aus Vereinen, prüfen und zum Beispiel Versicherungsschutz anbieten.“

Droege: Mit Dauerkritik aufhören

Kommt eine Impfung durch ein mobiles Impfteam nicht in Frage, können Fahrkosten zum Impfzentrum auch von den Krankenkassenübernommen werden. Das ist zum Beispiel bei Menschen der Fall, in deren Schwerbehindertenausweis das Kennzeichen H (hilflos), aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) oder BL (blind) eingetragen ist. Aber auch für Personen mit den Pflegegraden 4 oder 5 dürfen Fahrtkosten zu einem Impfzentrum übernommen werden.

Hermann-Josef Droege fordert, dass alle den Impfprozess zur Bewältigung der Krise positiv unterstützen. Nur so sei ein Stück Normalität wieder zu erreichen. Statt alle möglichen Anlässe zur Dauerkritik zu suchen, sollte die Dankbarkeit all denen gelten, die Erkrankte und zu Pflegende jetzt mit aller Kraft unter ganz schwierigen Verhältnissen unterstützen. „Auch das Impfzentrum ist im Grunde eine große Gemeinschaftsleistung.“

