Chaos-Baustelle L 728, Finale: Vollsperrung in Hilchenbach

Die Baustelle an der Rothenberger Straße in Hilchenbach sorgt für Stau.

Hilchenbach. Die nervigen Staus in Hilchenbach haben bald ein Ende. Am nächsten Wochenende wird es jedoch noch einmal richtig heftig.

Zum Abschluss der Fahrbahnsanierung wird die Rothenberger Straße von Freitag, 23. Juni, 18 Uhr, bis Sonntag nachmittag, 25. Juni, voll gesperrt. An diesem Wochenende wird die abschließende Deckschicht auf die neue Fahrbahn aufgebracht.

Eine Umleitung über die L 713 in Heinsberg, Würdinghausen und die L 553 in Kirchhundem wird ausgeschildert. Für den Schwerverkehr wird eine gesonderte Umleitungsstrecke über die B 508 in Kreuztal und die B 517 in Welschen Ennest ausgewiesen. Nach der Vollsperrung werden noch Restarbeiten in den Randbereichen und Angleichungen erforderlich, wozu bei Bedarf nochmals kurzzeitig eine Ampelregelung eingerichtet wird.

