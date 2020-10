City-Bonus-Card Neunkirchen: Einkaufen mit lokalem Mehrwert

Neunkirchen. Mit einem Bonuskarten-System soll Kaufkraft in Neunkirchen gehalten werden. Erste Händler sind bereits dabei, weitere sollen überzeugt werden.

Eine klassische Win-Win-Situation verspricht das City-Bonus-Card-System für Kunden und Händler – Einkäufer erhalten Bonuspunkte, die bares Geld wert sind, und die Läden erreichen eine höhere Kundenbindung. Rund 20 aktive Dienstleister und Einzelhändler aus Neunkirchen sprachen sich nun für die Einführung dieses Systems aus, schon am ersten Dezember soll es losgehen.

Neunkirchen: Angebote für die Einzelhändler

Die Gemeinde und Neunkirchens Einzelhandels- und Dienstleistungsgemeinschaft ProKunde hatten die Händler eingeladen, um sich zu aktuellen Themen des Einzelhandels auszutauschen. So berichteten Stephanie Schmidt, Vorstandsmitglied von ProKunde, und Marco Butz von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen vom diesjährigen „Heimat shoppen“ und Wirtschaftsförderin Sylvia Heinz stellte die Fortbildungsangebote von Gemeinde, IHK und Prokunde vor. Workshops zu Social-Media, Verkaufsphilosophie sowie ein „Benimm-Knigge“-Seminar sollen die Einzelhändler fit für aktuelle Herausforderungen machen. Der Fokus der Veranstaltung lag aber auf dem City-Bonus-Card-System, das Michael Knebel, Geschäftsführer bei Meinbonus.cash aus Bad Berleburg, vorstellte.

City-Bonus-Card Neunkirchen: Das System

Mit der Karte erhalten Kunden auf jeden Einkauf Bonuspunkte, wobei ein Punkt einem Cent entspricht. Diese können dann in jedem teilnehmenden Geschäft in Neunkirchen eingelöst werden. Auch Gutscheine können damit erworben werden, die wiederum ebenfalls in allen teilnehmenden Geschäften gültig sind.

Damit das System für die Kunden attraktiv ist, muss ein Minimum an sogenannten Akzeptanzstellen erreicht werden. In Neunkirchen gibt es ein ausreichendes Angebot an Dienstleistern, Einzelhandel und Gastronomie. Schon am Vorstellungsabend signalisierten einige Teilnehmer, sich dem System anschließen zu wollen. Drei verschiedene Modelle werden angeboten: Eine Business-Card, eine Bonus-Card und eine Gutschein-Card. Die Business-Card können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern geben – aufgeladen mit einem bestimmten Geldbetrag. „Normale“ Kunden haben die Wahl zwischen Bonus- und Gutscheincard.

Erfolgreich eingeführt In Wittgenstein hat Michael Knebel das System bereits eingeführt. Jeder zweite Haushalt besitze dort bereits eine solche Karte, so der Geschäftsführer von Meinbonus.cash.

Die Kosten für das City-Bonus-Card-System Neunkirchen

Das Startpaket kostet 199 Euro inklusive Smartphone, über das die einzelnen Kartenvorgänge digital abgewickelt werden können. ProKunde hat angekündigt, die Einführung des Bonussystems mit einem Zuschuss zu unterstützen. Alle Mitglieder, die teilnehmen möchten, erhalten einen Betrag in Höhe von 50 Euro für die Ersteinrichtung. Dies gilt auch für Neumitglieder, die der Einzelhandelsvereinigung erst noch beitreten möchten.

Jeder Teilnehmer erhält eine digitale Kundendatei, die Daten sind laut Meinbonus.cash sicher. Eine Abrechnung erfolgt monatlich.

Die Einführung der Bonuskarten im Neunkirchener Handel

Meinbonus.cash und ProKunde planen, in den kommenden Wochen noch einmal auf alle Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen in Neunkirchen zuzugehen, das System vorzustellen und etwaige Fragen zu klären.

„Ich begrüße die Einführung eine solchen Systems“, sagt Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann. Es trage dazu bei, dass ausgegebenes Geld in Neunkirchen bleibe. „Davon haben alle etwas. Der Kunde erhält Bonuspunkte und der Einzelhandel profitiert, weil die Kundenbindung noch verstärkt werden kann.“

