Siegen. Softairpistole, Schlagstock, Zange: Ein Ladendieb will ein Kleidungsgeschäft in Siegen ausräumen. Als er auffällt, wehrt er sich heftig.

Ein 35-jähriger hat am Freitagabend, 20. Oktober, in der Siegener Innenstadt versucht, diverse Kleidungsstücke zu entwenden und mit der Beute zu flüchten. Vergeblich.

Der Mann war gegen 19.05 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft der City-Galerie aufgefallen, nachdem er zuvor in der Umkleidekabine die Sicherungsetiketten der Ware entfernt und dann das Geschäft verlassen hatte, teilen die Ordnungshüter am Montag mit. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verfolgten den Dieb und versuchten ihn an der Flucht zu hindern, indem sie ihn festhielten. Der Täter wehrte sich massiv, konnte jedoch sofort überwältigt werden. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Als die Polizei eintraf, wurden dem Ladendieb Handschellen angelegt.

Siegener Polizei nimmt renitenten Ladendieb mit zur Wache

Nach ersten Erkenntnissen, hatte der 35-jährige Mann eine Softairpistole, einen Teleskopschlagstock und eine Zange dabei. In seinem Rucksack fanden die Beamten demnach Diebesgut im Wert von mehr 200 Euro. Der Ladendieb wurde vorläufig fest- und mit zur Polizeiwache nach Weidenau genommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, heißt es weiter.

Das Siegener Kriminalkommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

