City-Galerie Siegen: Hugendubel feiert 25-jähriges Bestehen

1998 eröffnet, ist „Hugendubel“ in Siegen ein Anlaufpunkt für Bücherfans in der City-Galerie Siegen.

München/Siegen. Hugendubel gibt’s bereits 25 Jahre in Siegen. Gesellschafterin Nina Hugendubel sagt: „Wir freuen uns, Teil einer solch agilen Stadt zu sein.“

Hugendubel begeht in Siegen sein 25-jähriges Jubiläum. 1998 eröffnet, ist „Der Hugendubel“ in Siegen ein Anlaufpunkt in der Innenstadt und fester Bestandteil der im gleichen Jahr eröffneten City-Galerie. Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin bei Hugendubel, erinnert sich: „In der City-Galerie haben wir vor 25 Jahren einen starken Standort gefunden. Die Geburtsstadt von Rubens ist lebendig, entwickelte sich zur beliebten Universitätsstadt. Wir freuen uns, mit unserer Buchhandlung Teil einer solch agilen Stadt zu sein.“

+++ Lesen Sie auch: Schmökern in Siegen: So eine Buchhandlung gibt es kaum noch +++

Am 14. Oktober 1998 eröffnete die Filiale in der City-Galerie, dessen Standort sich bis heute großer Beliebtheit erfreut, heißt es dazu weiter in einer Mitteilung des Unternehmens. Wie schon 1998, würden den Kunden engagierte Buchhändler bei der Suche nach dem neuen Lieblingsbuch zur Seite stehen. Ein breites Sortiment sowie viele Serviceleistungen machten aus der Filiale einen beliebten Treffpunkt in der Rubensstadt.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: 25 Jahre City-Galerie: Weniger Mode, mehr Essen +++

Nina und Maximilian Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafter: „Wir danken vor allen Dingen unseren Mitarbeitern für ihr ausgezeichnetes Engagement in all den Jahren. Sie sind wertvolle Ansprechpartner und begeistern die Besucher der Siegener Filiale jeden Tag aufs Neue für das Lesen. Dies sowie die Treue unserer Kunden tragen entscheidend zu dem langfristigen Erfolg an diesem Standort bei.“

+++ Lesen Sie auch: Kreuztalkultur: Ein tolles Programm an gleich mehreren Orten +++

Das Unternehmen Hugendubel, 1893 gegründet, bekennt sich auch nach 130 Jahren noch heute noch zum Buch. Mit deutschlandweit rund 3000 Standorten – darunter mehr als 90 Filialen und 800 Shop-in-Shops, dem Online-Shop Hugendubel.de, dem Großkundengeschäft Hugendubel Fachinformationen sowie mit eBook.de ist Hugendubel eines der größten inhabergeführten Buchhandelsunternehmen Deutschlands, heißt es weiter. Seit 2021 vereint das Geschäft mit Lovelybooks.de zudem die größte deutschsprachige Buchcommunity unter seinem Dach. Unter der Leitung der Geschwister Nina und Maximilian Hugendubel ist das Unternehmen bis heute in der fünften Generation familiengeführt.

+++ Lesen Sie auch: Neu in Siegen: Supermarkt nur mit Automaten – auch nachts +++

Hugendubel ist Mitinitiator und Mitgründer der tolino-Allianz für das digitale Lesen „made in Germany“. In der Verzahnung des Filial-, Online- und Digitalgeschäfts verfolge Hugendubel eine generationenübergreifende Omnichannel-Strategie, schreibt das Unternehmen in der Pressemitteilung. Derzeit beschäftige das Unternehmen deutschlandweit rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland