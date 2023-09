Siegen. Das Siegener Einkaufszentrum City-Galerie feiert Jubiläum: Für das Finale des großen „Model Contest 2023“ ist TV-Juror Joachim Llambi angekündigt

Die City-Galerie Siegen feiert ihr 25-jähriges Bestehen (wir berichteten). Anderthalb Wochen, von Donnerstag, 28. September, bis Samstag, 7. Oktober gibt es aus diesem Anlass Aktionstage im Einkaufszentrum.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden laut einer Mitteilung am 28. September um 11 Uhr mit einem feierlichen Tortenanschnitt im Beisein verschiedener Ehrengäste im Untergeschoss eröffnet. „Während der Jubiläumstage können Besucher sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen“, heißt es weiter: Musikauftritte, Zaubershows, Prinzessinnen, Kinderschminken und vieles mehr sollen für beste Unterhaltung sorgen.

„City-Galerie Siegen ist nicht nur ein Einkaufszentrum“

Höhepunkte seien dabei die Modenschauen am Freitag und Samstag, 29. und 30. September, zum Finale des „Model Contest 2023“ am 30. September wird Fernsehjuror und Tanzexperte Joachim Llambi in der Jury vertreten sein. Zum Jubiläum ist überdies ein großes Gewinnspiel geplant, der Hauptpreis ist eine „Shopping Flat“ (Einkaufsgutschein) im Wert von 6000 Euro. Dieser wird am 7. Oktober um 18.30 Uhr verlost.

„Das Jubiläum ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, sich bei den treuen Kundinnen und Kunden für ihre langjährige Unterstützung zu bedanken“: Die City Galerie Siegen sei nicht nur ein Einkaufszentrum, „sondern ein Ort der Begegnung, des Genusses und der Inspiration.“ Center Manager Wladimir Senkewitsch: Wir freuen uns, unsere Besucherinnen und Besucher in diesen besonderen Tagen willkommen zu heißen, ein herzliches Danke zu sagen und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.“ Weitere Infos zum Programm auf www.city-galerie-siegen.de

