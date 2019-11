Clara-Schumann-Gesamtschule

Homepage: www.ge-kreuztal.de

Motto: verschieden, aber miteinander



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Christian Scheerer

Zahl der Schüler: 790

Zahl der Lehrer und Referendare: ca. 80

Zahl der Klassen in Sek. I: 24 Klassen

Beginn 1. Stunde: 7.45 Uhr

Länge der Stunden: 60 Minuten

Ganztags-/Nachmittagsunterricht: Mo, Mi, Do sind Ganztage mit Unterricht bis 15.20 Uhr

Angebote und Schwerpunkte

Betreuung: Hausaufgabenbetreuung in Lernzeiten, Schüler helfen SchülernIndividuelle Förderung: differenzierender Unterricht, verschiedene Förder- und Forderkurse, Sprachförderung, etc.

Individuelle Förderung: differenzierender Unterricht, verschiedene Förder- und Forderkurse, Sprachförderung, etc.

Beginn: 7.45 Uhr (Schulstunde 60 Minuten)

Ganztags-/Nachmittagsunterricht: Mo., Mi., Do. sind Ganztage mit Unterricht bis 15.20 Uhr

Fremdsprachen: Englisch ab Klasse 5, Französisch ab 6 und alternativ ab 11, Latein ab 8

Differenzierungsbereich: E- und G-Kurse in Deutsch, Mathe, Englisch und Chemie

Schwerpunkte: Vokalklasse, MINT – Klasse Arbeitsgemeinschaften: Fußball, Kochen, etc.

AGs: von Fußball bis Kochen gibt es eine große Bandbreite

Verpflegungsangebote: Mensa mit Kiosk

Austausch: Frankreich (Lille)

Was noch?

Berufsvorbereitung: ausgezeichnet mit dem Berufswahl -Siegel als Schule mit vorbildlicher Berufsvorbereitung

Kooperationspartner: ThyssenKrupp Steel AG, Kaufland, Celenus; Fachklinik Hilchenbach, Apollo Theater, Stadtbücherei