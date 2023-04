Colleen Schneider (Erste von links) hat an der TV-Show "Der Bachelor" teilgenommen, nahm in Folge 4 an einem Gruppendate teil. Im Interview erzählt sie, ob sie sich im Fernsehen richtig dargestellt fühlte.

Siegen/Wilgersdorf. Nach dem Aus bei „Der Bachelor“ übt Colleen Schneider Kritik. Warum sie glaubt, dass sie keine „richtige Chance“ hatte und wem sie den Sieg gönnt

Für Colleen Schneider ist die Zeit bei „Der Bachelor“ vorbei: In der aktuellen, fünften Folge bekam sie keine Rose mehr von David Jackson und schied damit aus der RTL-Show aus. Im Interview verrät die gebürtige Wilgersdorferin, was sie darüber denkt und ob sie sich im Fernsehen richtig dargestellt fühlte.

Wie haben Sie ihr Ausscheiden aus der Sendung erlebt?

Colleen Schneider: Ich habe jede Nacht der Rosen das Gespräch mit David gesucht um herauszufinden, woher diese Distanz zwischen uns kommt und ob dort noch ein Funke überspringt oder nicht. Die Gespräche haben mich immer mit einem großen Fragezeichen zurückgelassen. Nachdem ich die Woche über wieder komplett in der Villa verbracht habe und auf kein Date eingeladen wurde, bin ich schon mit einem eher abgeklärten Gefühl in die Nacht der Rosen gegangen. Letztlich liegt es nicht in meiner Hand, wen David zu einem Date einlädt. Wir haben auf dem Papier ganz gut zusammengepasst, die Chemie war aber leider nicht da. Kein Flow, kein Bauchkribbeln, keine Schmetterlinge. Das war keine Liebe auf den ersten Blick und auch nicht auf den zweiten.

Immer wieder wurden in der Sendung ihre Absichten angezweifelt. Meinen Sie, der „Bachelor“ hat Ihnen eine wirkliche Chance gegeben?

Ich weiß bis heute nicht, ob ich generell gar nicht Davids Typ bin und deshalb kein Vibe da war oder ob er mich wirklich von Beginn an in eine Schublade gesteckt hat, aus der ich nicht mehr rauskam. Da ich aber auch nur auf zwei kurzen Gruppendates war, hatte ich das Gefühl, eine richtige Chance hatte ich nicht.

Fühlten Sie sich im Fernsehen richtig dargestellt?

Von dem, was man von mir sieht, kam ich ziemlich so rüber, wie ich bin. Ich kommentiere immer gerne alles und bin die Frohnatur, die ich auch im realen Leben bin. Ich nehme die Dinge, wie sie kommen und blicke positiv auf das, was kommen mag.

Bachelor 2023: Was Colleen Schneider bei der TV-Show nicht gefiel

Was würden Sie bei der Sendung im Nachhinein anders machen?

Ich war ich selbst und bin mir treu geblieben. Ich war ehrlich in der Kommunikation, wenn es um meine Gefühle ihm gegenüber ging, wenn man da von Gefühlen sprechen kann. Ich würde alles genauso wieder machen. Dass ich schon im TV war und auf Instagram aktiv bin – neben meinem Beruf als Psychologin – ist nun mal ein Teil von mir, für den ich mich auch nicht rechtfertigen muss. Wenn er mich aus diesem Grund nicht kennenlernen wollte, zeigt es, dass er auch nicht der richtige Mann für mich war.

Was gefiel Ihnen bei der Show am besten und was am wenigsten?

Gut gefielt mir, dass wir eine so schöne Unterkunft hatten und die Mädels alle super cool waren. Auch, dass man, wenn man denn auf ein Date eingeladen wurde, immer richtig coole Sachen erlebt hat. Weniger gut gefallen hat mir, dass ich ja leider weniger aus der Villa rauskam. Bei so vielen Mädels verbringt man anfangs viel Zeit im Haus. Auch wenn wir da jederzeit kochen, Sport machen und schwimmen konnten, wurde es irgendwann ein wenig langweilig. Letztlich war ich ja zum Kennenlernen von David da und nicht dafür, in der Sonne rumzuliegen.

Zur Person Colleen Schneider ist 27 Jahre alt. „Ich bin fertig studierte Master Psychologin und derzeit an meiner Ausbildung für Psycho-Therapie und mache verschiedene TV- und Model-Projekte“, sagt sie über ihre berufliche Laufbahn. Darüber hinaus arbeitet sie auch als Influencerin: „Auf Instagram zeige ich Einblicke aus meinem Alltag zu Themen wie Fitness, Selflove, Motivation und Fashion.“ Ihr beruflicher Alltag sei daher sehr abwechslungsreich und flexibel, „aber eben auch herausfordernd, da man sich immer wieder auf neue Situationen einstellt“. Die Bachelor-Staffel, die mittlerweile längst abgedreht ist, hat sie insgesamt als sehr positiv wahrgenommen. Es sei ein „einmaliges Erlebnis“.

Würden Sie noch mal bei „Der Bachelor“ mitmachen?

Das ist zwar nicht möglich, aber ich würde mich wieder auf das Abenteuer einlassen. Ich finde, dass das Format die Möglichkeit gibt, fernab vom Alltag wunderschöne Dates zu haben und sich auf die eigenen Gefühle einzulassen. Wenn da also etwas ist, zwischen Dir und dem Bachelor, dann wird dies eine unvergessliche Zeit.

Bachelor-Kandidatin: „Bleibe optimistisch, dass mein Deckel irgendwo da draußen ist“

Sie haben eine ganze Weile mit den anderen Frauen verbracht: Haben Sie Freundinnen gefunden, mit denen Sie auch über die Show hinaus Kontakt halten werden?

Ich habe mich mit vielen Mädels richtig gut verstanden. Die Entfernung macht es nicht leicht, mit allen Kontakt zu halten. Aber mit einigen schreibe und treffe ich mich noch regelmäßig!

Siegenerin Colleen Schneider (Vierte von links) war in Folge 2 der RTL-Sendung "Der Bachelor" Teil eines Gruppendates. Foto: RTL

Wem von den anderen Frauen wünschen Sie den Sieg?

Jemandem „den Sieg wünschen“, klingt so falsch. Ich wünsche mir aber, dass David sein Herz verschenkt, dass er die Frau, für die er sich entscheidet, tatsächlich „ansieht“ und dass seine Liebe genauso erwidert wird, egal, wer es zum Schluss ist.

Bei der Show haben Sie die Liebe nicht gefunden. Glauben Sie trotzdem noch an die große Liebe?

Ich bleibe optimistisch, dass mein Deckel irgendwo da draußen ist. Es kommt zusammen, was zusammenkommen soll. Ich glaube an die große Liebe und suche nicht irgendwen. Vielleicht keine 100 Prozent, wo alles passt, aber sicherlich 90 Prozent. Jede Begegnung ist dafür gut, um besser herauszufinden, was man will und auch, was man eben nicht will.

David Jackson begrüßt Kandidatin Colleen Schneider in Folge 1 der TV-Show „Der Bachelor“. Foto: RTL

Wie wird es sich anfühlen, wenn Sie ab sofort nur noch Folgen sehen, bei denen Sie nicht mehr dabei waren?

Das ist absolut in Ordnung, da David und ich uns ja wirklich fast gar nicht kannten. Mich macht es aber natürlich neugierig, wie es mit den anderen Kandidatinnen voran geht und auch wie seine Gefühlslage sich ändert.

Haben Sie schon ein nächstes TV-Format im Auge, an dem Sie gerne teilnehmen würden?

Lassen wir uns überraschen, was in diesem Bereich noch so kommt. Ich freue mich aber immer über neue Erfahrungen und bin gespannt, wo der Weg hingeht.

Die neue Bachelor-Staffel läuft seit dem 1. März jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Es gibt insgesamt elf Folgen

