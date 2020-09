Pandemie Corona-Appell in Kreuztal: In der Schule wieder Maske tragen

Kreuztal/Siegen. Nach Landrat Andreas Müller und Bürgermeister Steffen Mues empfiehlt auch Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß das Tragen von Masken in der Schule

In einem offenen Brief schreibt Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß, die „Zahlen an Neuinfektionen gerade im Bereich Kreuztal“ seien „derzeit extrem besorgniserregend“. Die Zahlen stiegen „äußerst dynamisch; die aktuelle Situation ist ernst“.

Inzwischen sei es erforderlich „ganze Jahrgangsstufen in Schulen und Betreuungsgruppen in Kindertagesstätten aus den entsprechenden Einrichtungen herauszunehmen und einzelne Kindertagesstätten komplett zu schließen, um das aktuell sehr dynamische Infektionsgeschehen einzugrenzen“, so der Bürgermeister weiter.

Kreuztal: Schwerwiegendere Einschränkungen vermeiden

Er halte es „für außerordentlich wichtig, der Empfehlung des Landrates und des Gesundheitsamtes zu folgen und auch an Kreuztaler Schulen ab der Jahrgangsstufe 5 vorübergehend wieder eine Maskenpflicht auch während des Unterrichtes einzuführen“.

Die weitere Ausbreitung des Virus müsse eingedämmt werden, mit entsprechendem Verhalten könnten „noch schwerwiegendere Einschränkungen für die Allgemeinheit“ vermieden werden.

Bereits am Donnerstag, 24. September, hatte der Kreis Siegen-Wittgenstein allen Schülerinnen und Schülern ab Jahrgangsstufe 5 dringend empfohlen, wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht zu tragen.

In einem Offenen Brief an die Schulen in Trägerschaft der Stadt Siegen appelliert ebenso Bürgermeister Steffen Mues, der Empfehlung des Kreises Siegen-Wittgenstein zu folgen. Durch das freiwillige Tragen einer Maske möchte die Stadt Siegen verhindern, dass hunderte Schülerinnen und Schüler weiterhin klassenweise in Quarantäne geschickt werden müssen.

