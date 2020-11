Pandemie Corona: Auch AWO-Werkstatt in Siegen geschlossen

Siegen. Auch die AWO-Werkstatt in Siegen ist wegen eines positiven Coronatests geschlossen. 169 Menschen sind in dem Betrieb beschäftigt.

Die Corona Pandemie trifft den AWO-Kreisverband Siegen-Wittgenstein derzeit an vielen Stellen.

Nachdem für die AWO-Werkstatt in Netphen-Deuz wegen einiger positiver Corona Testungen ein Betretungsverbot für Beschäftigte und externe Besucher, vorläufig bis zum 25. November vom Gesundheitsamt verordnet wurde, gibt es nun auch eine mit dem Coronavirus infizierte Person in der AWO-Werkstatt in Siegen auf dem Heidenberg.

Reihentestung bei AWO in Siegen

Daraufhin hat das Gesundheitsamt Siegen-Wittgenstein am Montag, 16. November, dort ebenfalls eine Reihentestung vorgenommen Getestet wurden alle Beschäftigten, also alle Menschen mit Behinderung, die dort arbeiten sowie alle hauptamtlichen Mitarbeiter, eilt die AWO mit.

Die AWO-Werkstatt Siegen bleibt darum vorerst bis zum 1. Dezember im Zuge eines Betretungsverbotes geschlossen. In dem Betrieb in Siegen sind aktuell ca. 169 Menschen beschäftigt.

