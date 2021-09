Die Polizei in Siegen bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Kriminalität Corona-Betrug in Siegen: Verdächtige per Phantombild gesucht

Niederschelden. Eine Betrügerin bringt ein Siegener Ehepaar um eine fünfstellige Summe. Die Polizei sucht eine Frau nun per Phantombild.

Im Fall der Telefonbetrüger, die am Mittwoch, 18. August, in Niederschelden aktiv waren, sucht die Polizei mit einem Phantombild nach der Abholerin des Bargelds.

Ein älteres Ehepaar hatte eine fünfstellige Summe für ein angebliches Corona-Medikament an die Unbekannte in der Straße „Am Rosengarten“ in Siegen-Niederschelden übergeben.

Die Polizei in Siegen sucht per Phantombild nach der Verdächtigen. Foto: Polizei

Die Frau ist etwa 20 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank. Sie hatte schwarze Haare und trug Jeansjacke und -hose.

Die Polizei nimmt Hinweise unter 0271/7099-0 entgegen.

