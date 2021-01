Chor Corona bringt Chorgemeinschaft Kreuztal in Not

Kreuztal Die Corona-Pandemie trifft den Chor aus Kreuztal: Die Angst der Sänger vor einem Wiedereinstieg ist groß.

Die Chorgemeinschaft Kreuztal verschiebt ihre Mitgliederversammlung, die am Samstag, 23. Januar stattfinden sollte, erneut - nun auf "unbestimmte Zeit".

Die Situation für die Chöre sei, "vor allen anderen Vereinen", kritisch, betont die Chorgemeinschaft in einem Bericht für den Kulturausschuss. "Um die Abstände einhalten zu können, benötigen wir einen großen Probenraum." Im Sängerim seien im vorigen Jahr nur Registerproben mit höchstens acht Sängerinnen und Sängern möglich gewesen. "Wir konnten leider nur eine Probe draußen vorm Sängerheim abhalten, da der Fußballverein das Areal belegt."

Ab September 2020 hat die Chorgemeinschaft mit der Kirchengemeinde Ferndorf einen Nutzungsvertrag abgeschlossen, um im Kredenbacher Gemeindezentrum singen zu können. "Dort konnten wir mit 17 bis 20 Sängern und Sängerinnen die Proben fortführen bis zum erneuten Verbot von Chorproben."

Veranstaltungen im Advent wurden abgesagt, es gab Stimmbildungsabende für einzelne Sänger und eine digitale Chorprobe. "In der Geschichte des Vereins gab es keine schwierigere Situation."

Nur noch zwei aktive Sänger

Der Chor sei im letzten Jahr durch die außergewöhnliche Situation auch personell geschrumpft. Nur noch zwei Sänger seien aktiv geblieben. Alle anderen singen nur noch im Männerchor St. Augustinus Dahlbruch-Kreuztal. "Das Risiko beim Singen ist vielen einfach zu hoch."

Fragezeichen hinter Gala-Planung

Nach wie vor geplant sei die 13. Opern- und Operettengala am 10. Oktober 2021 im Gläsersaal in Siegen. "Es stellt sich allerdings die dringende Frage, wer nach der langen Pause zur Probe kommt und ob wir dann wieder einen großen Projektchor zusammen bekommen." Offen sei, wann überhaupt Proben zugelassen werden und wie der Gläsersaal besetzt werden darf. "Vor halb leeren Rängen können wir solch eine Kosten intensive Veranstaltung nicht finanzieren", heißt es in dem Bericht. "Daraus kann man unschwer erkennen, wie sehr wir auf die Fertigstellung der neuen Stadthalle angewiesen sind."

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland.