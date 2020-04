Corona: DGB Siegen fordert höheres Kurzarbeitergeld

Siegen-Wittgenstein. Arbeitgeber sollen das Kurzarbeitergeld aufstocken, fordert der Siegener DGB-Geschäftsführer Ingo Degenhardt.

Der rasche Anstieg der Anzeigen auf Kurzarbeitergeld macht deutlich, dass auch in Südwestfalen die Corona-Krise mit aller Macht angekommen ist. Das stellt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fest.

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen zeigen: Im Agenturbezirk Siegen (Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Olpe) gibt es zum Stichtag 25. März 2020 knapp 350 bereits geprüfte Anzeigen zur Kurzarbeit. Betroffen sind hiervon über 8.500 Beschäftigte. Im Kreis Siegen-Wittgenstein betrifft dies 219 Betriebe mit 5.378 Beschäftigten und im Kreis Olpe 127 Betriebe mit 3.290 Beschäftigten.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Nach Angaben der Agentur für Arbeit Siegen liegt die Zahl der eingegangenen Anzeigen bereits bei 4.600. „Die tatsächlichen Zahlen liegen darüber und werden in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter rapide nach oben steigen“, heißt es in einer Mitteilung des DGB.

Arbeitgeber sollen Ersparnis weitergeben

„Auch die Beschäftigten, die nicht unter dem Schutz eines Tarifvertrags stehen, müssen ohne Absturz durch die Krise kommen“, fordert DGB-Regionsgeschäftsführer Ingo Degenhardt, „das Kurzarbeitergeld muss auf mindestens 80 Prozent angehoben werden.“

Die Regelungen zur Kurzarbeit sind geändert worden: Betriebe können diese Unterstützung angesichts der Corona-Krise jetzt schneller und früher erhalten und werden zudem von sämtlichen Lohnnebenkosten befreit, da ihnen die Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden. Die Beschäftigten erhalten 60 beziehungsweise 67 Prozent ihres bisherigen Nettogehalts. „Einen Teil der Entlastung bei den Lohnkosten sollten die Arbeitgeber verpflichtend an die Beschäftigten weitergeben müssen, um deren Einkommen aufzustocken. Wenn sie das nicht am Verhandlungstisch zusichern, muss die Bundesregierung die entsprechende Verordnung jetzt anpassen und die Arbeitgeber verpflichten“, fordert Degenhardt weiter.

Ingo Degenhardt: „Während Unternehmen gerettet werden, fallen viele Beschäftigte auf Hartz IV zurück. Diese soziale Schieflage muss dringend behoben werden. Daher bedarf es eines Sonderfonds ‚Kurzarbeitergeld Plus‘ innerhalb des NRW-Rettungsschirms.“

Hartz IV wirkt nicht mehr überall als Auffangbecken

Zwar sei das Prinzip Kurzarbeit äußerst sinnvoll, denn es helfe, Einbrüche zu überbrücken und Beschäftigung zu sichern. „Aber die Lohneinschnitte sind bitter. Gerade diejenigen mit kleinen Einkommen sind besonders hart betroffen. Viele Beschäftigte geraten durch Mieten und andere finanzielle Verpflichtungen in existenzielle Nöte“, warnt Ingo Degenhardt.

Wer als alleinstehender Beschäftigter vor der Krise nicht mindestens 2.750 Euro brutto pro Monat verdient hat, hat bei Kurzarbeit null – also einem Arbeitsausfall von 100 Prozent – einen Anspruch auf aufstockende Hartz-IV-Leistungen. Aber, so ein Beispiel des DGB, in einer Familie mit einem Kind, in der ein Elternteil zum Mindestlohn beschäftigt ist und der andere Elternteil im Einzelhandel (Teilzeit, 75-%-Tariflohn), wirke Hartz IV nicht mehr als Auffangbecken. „In dieser Krise brauchen wir Solidarität und soziale Verantwortung. Es darf nicht sein, dass die Beschäftigten die Hauptlasten der Krise alleine tragen“, mahnt Degenhardt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.