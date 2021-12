Corona: Drive-In-Testzentrum eröffnet mitten in Wilnsdorf

Wilnsdorf. 450 Corona-Schnelltests am Tag seien möglich, so die Betreiber: Nachfrage nach kostenlosen Testungen steigt in Wilnsdorf und Siegen-Wittgenstein.

Angesichts hoher Nachfrage nach Schnelltests eröffnet das neue „Corona Testzentrum Wilnsdorf“ am Dienstag, 14. Dezember, auf dem Parkplatz des Modehauses Bruno Kleine an der Hagener Straße 41. Die Teststelle bietet laut einer Mitteilung täglich kostenlose Corona-Schnelltests an; bis zu 450 Testungen pro Tag könne man anbieten, versprechen die Betreiber Lukas Federhen und Lars Langanki.

Nach vorheriger Online-Terminvereinbarung auf testzentrum-wilnsdorf.de (eine telefonische Terminvereinbarung ist nicht möglich) werden die Abstriche vor Ort aus dem Auto heraus vorgenommen, heißt es weiter. Das Testergebnis wird innerhalb von 15 Minuten verschlüsselt per Mail zugestellt. Eine kurzfristige Testung ohne Registrierung (auch für Fußgänger) ist ebenfalls möglich.

Nachfrage nach Corona-Schnelltests in Wilnsdorf und Siegen-Wittgenstein steigt weiter

Weil die Nachfrage nach Corona-Schnelltests in Wilnsdorf und im Kreis Siegen-Wittgenstein nach wie vor steigt – gerade hinsichtlich der aktuellen 3G-Regeln am Arbeitsplatz –, bietet das neue Wilnsdorfer Testzentrum eigens frühe und verlängerte Öffnungszeiten an: montags bis freitags von 6.30 bis 18.30 Uhr; samstags von 9 bis 16 Uhr und sonntags von 9 bis 12.30 Uhr. An Heiligabend ist von 8 bis 15 und an beiden Weihnachtsfeiertagen von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Alle Beschäftigten des Wilnsdorfer Corona-Testzentrums seien geschult und verfügten über die notwendigen Ausbildungszertifikate, heißt es weiter. Die medizinische und hygienische Sorgfalt werde durch die Expertise des kooperierenden Arztes, Dr. Florian Becher aus Geisweid, sichergestellt.

