Corona: DRK-Kitas Neunkirchen mit Angeboten für Zuhause

Neunkirchen. Die DRK-Kitas Altenseelbach und Salchendorf sind wegen Corona geschlossen – Erzieherinnen bringen ein Stück Kindergarten zu Eltern und Kindern.

Regine Roth fand die Ideen von Beginn an klasse, „schließlich“, so die Leiterin der beiden DRK-Einrichtungen in Altenseelbach und Salchendorf, „ist eine Kita ohne Kinder keine Kita“. Dass nun fleißig gemalt und – ausnahmsweise – mal ein kleines Video geguckt wird, kann den Kontakt zu den übrigen Kinder und den Erzieherinnen in der Zeit der coronabedingten Schließungen zwar nicht ersetzen, wohl aber für ein wenig Freude sorgen.

Das Internet macht’s möglich: Per Skype kann man sich mit Freunden und Familienmitgliedern austauschen, die man während der Coronakrise nicht besuchen darf, über das Internet erhalten Schüler die Lerneinheiten für ihre Unterrichtsfächer und nun gibt es in Neunkirchen sogar ein Angebot für Kindergartenkinder. Denn auch sie dürfen derzeit nur eine Einrichtung besuchen, wenn mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf tätig ist.“

Täglich gibt es von der Kita neue Lieder, Geschichten, Spiele und Ausmalbilder

Von einigen Eltern hatten wir das Feedback bekommen, dass ihren Kindern der Kindergartenalltag fehlt“, erzählt Erzieherin Verena Meyer. Kurzerhand entwickelten sie und ihre Kollegin Lea Sauer vom DRK-Kindergarten Zwergenland in Altenseelbach eine Möglichkeit, den Kindergarten – zumindest für eine Weile – nach Hause zu holen. Auf der Homepage der Einrichtung gibt es unter www.drkkitazwergenland.de nun die Rubrik „Angebote für Zuhause“.

Täglich werden hier neue Lieder, Geschichten, Fingerspiele oder Ausmalbilder zum Ausdrucken eingestellt, die während der kindergartenfreien Zeit für ein wenig Abwechslung sorgen sollen. „Das ist sicher nicht nur für ‘unsere’ Kinder interessant und witzig“, ist sich die kreative Zeppenfelderin sicher.

Mit selbstgemalten Bildern an der Kita die Corona-Welt ein wenig bunter machen

Das Angebot hat keinen hochprofessionellen Anspruch, aber genau das macht den natürlichen Charakter und die Nähe zu den Kleinen letztlich aus. Tobias Erner, Integrationskraft und einziger Mann im Team, schuf auf der Internetseite schnell die nötigen Voraussetzungen, die Filme und Basteltipps online zu stellen Jetzt heißt es also: Reinklicken und mitmachen!

Über die Homepage und Facebook rief der DRK-Kindergarten Kunterbunt seine kleinen Besucher auf, mit Bunt- oder Filzstiften positive Akzente in der Zeit der geschlossenen Kindergärten zu setzen. Die ersten Kunstwerke sind bereits eingegangen. Foto: Gemeinde Neunkirchen

Die DRK-Einrichtung in Salchendorf ruft indes über die Homepage www.drk-familienzentrum-kunterbunt.de ihre Kinder auf, Bilder zu malen und diese an den Zaun des Kindergartens zu hängen oder per Post zuzusenden. „Auf diese Weise machen wir die Welt ein wenig bunter und denken aneinander“, freut sich Roth.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.