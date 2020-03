Corona: Feuerwehr und DRK in Netphen verteilen Lebensmittel

Die Siegener Tafel musste ihre Arbeit vorübergehend wegen des Coronavirus einstellen – in Netphen springen Feuerwehr und DRK jetzt in die Bresche.

Netphen. Nachdem die Tafel wegen Coronavirus die Versorgung Bedürftiger mit Lebensmitteln einstellen musste, übernimmt in Netphen der Katastrophenschutz.

Die Siegener Tafel hat das Einsammeln von Lebensmittelspenden und die Weitergabe an Bedürftige einstellen müssen (wir berichteten). Um dennoch eine Versorgung der notleidenden Bevölkerung in Netphen sicherstellen zu können, haben sich Feuerwehr und DRK im Rahmen des Katastrophenschutzes angeboten, die Notversorgung in Netphen aufrecht zu erhalten, bis die Siegener Tafel ihr Tätigkeit wieder aufnimmt.

Netphener Lebensmittelhändler und Bäckereien haben sich bereit erklärt, den Netpher Tisch mit Lebensmittelspenden zu unterstützen. Die Lebensmittelspenden werden einmal pro Woche, am Samstag, von Feuerwehr, DRK oder freiwilligen Helfern abgeholt und an die Netphener Bürger mit Leistungsbescheid ausgegeben. Der Bescheid muss zur Ausgabe mitgebracht werden. Wie bisher ist eine kleine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1 bis 2 Euro zu entrichten, so die Stadt.

Info-Hotline „Netphen hilft Netphen“ bietet Auskunft

Bürgermeister Paul Wagener bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung der notleidenden Bevölkerung in Netphen. Ort und Uhrzeit der Ausgabe kann bei der Info-Hotline „Netphen hilft Netphen“ unter 02738/603-146 erfragt werden.

