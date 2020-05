Coronavirus Corona: Friseure öffnen auch in Siegen und Umland wieder

Siegen. Da kennen die Friseure keinen Montag: An 4. Mai wird wieder frisiert – hier steht, zu welchen Bedingungen für den Coronaschutz.

Die Friseure dürfen ab heute wieder öffnen, um graue Haaransätze und über die Augen wachsende Ponys in Ordnung zu bringen. Doch bei aller Freude über den frischen Haarschnitt – die Kundinnen und Kunden sollten ab sofort einige Vorsichtsmaßnahmen befolgen. Zudem gibt es neue Regelungen für die Salonbetreiber zur Hygieneeinhaltung und für den richtigen, fachlichen Umgang mit den Kundinnen und Kunden. Die Verbraucherzentrale klärt auf, worauf zu achten ist.

Vorher

Bin ich gesund? Wer gerade eine Infektion der Atemwege oder Fieber hat, sollte den Friseurbesuch sicherheitshalber noch etwas aufschieben.

Hilfe im Netz und am Telefon Informationen und rechtliche Hilfen zu Verbraucherfragen gibt die Verbraucherzentrale Siegen auf www.verbraucherzentrale.nrw/beratung-vor-ort. Zudem sind die Experten unter 0271/809393-01 erreichbar; die Beratungsstelle ist für den Publikumsverkehr bis auf weiteres geschlossen.

Termin vereinbaren: Der Zutritt des Salons sollte möglichst nur nach vorheriger Terminvereinbarung stattfinden. Bei den Walk-in-Friseurstudios empfiehlt es sich ebenfalls, vorab eine feste Zeit auszumachen, damit Warteschlangen vor den Türen vermieden werden können.

Im Salon

Alleine kommen: Begleitpersonen sollten – wenn möglich – draußen warten. Ausgenommen sind Personen, die zur Betreuung, Aufsicht oder zur Hilfestellung unbedingt mitkommen müssen.

Hygiene: Kunden sollten die Möglichkeit haben, sich nach dem Betreten des Salons die Hände waschen oder desinfizieren zu können. Es gelten die Nies- und Husten-Etikette sowie die Abstandsregel von eineinhalb Metern zu anderen Kunden. Außerdem sollten die Arbeitsmaterialien regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden.

Maskenschutz: Sowohl Personal als auch Kundinnen und Kunden müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, da der Mindestabstand bei der Friseurtätigkeit nicht eingehalten werden kann.

Dokumentation der Daten: Friseursalons sind durch die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) verpflichtet, eine Liste mit Kontaktdaten ihrer Kunden zu führen, damit bei einem Krankheitsausbruch die Infektionsketten lückenlos nachverfolgt und die Betroffenen schnell informiert werden können. Wer dies verweigert, kann nicht bedient werden.

Obligatorische Haarwäsche: Zu Beginn jeder Friseurbehandlung müssen die Haare gewaschen werden, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Viren auf den Haaren befinden. Dies gilt auch für das Färben der Haare.

Keine gesichtsnahen Tätigkeiten: Vor allem beim Stutzen und Schneiden von Herrenbärten müsste der Kunde seine Maske zwangsläufig abnehmen. Auch das Zupfen der Augenbrauen oder Färben der Wimpern verlangt eine zu große Nähe, durch die das Infektionsrisiko erheblich steigt – zumal die Mund-Nase-Bedeckungen keinen ausreichenden Eigenschutz bieten, so die Verbraucherzentrale.

Nachher

Was ist beim Bezahlen zu beachten? Empfohlen wird ein Schutzschild zwischen Kasse und Kundschaft, wie er schon vielerorts in Supermärkten verwendet wird. Bezahlt wird am besten bargeldlos, ein Trinkgeld ist aber sicher willkommen.

Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen: Falls auffällt, dass eine vorbeugende Hygienemaßnahme nicht umgesetzt wird, so sollte man den Saloninhaber freundlich auf die Problematik aufmerksam machen. Sollte das nicht zum Erfolg führen, können Kundinnen und Kunden sich auch an das Ordnungsamt oder die BWG wenden, um auf den Missstand hinzuweisen.

