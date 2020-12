Corona: Hilchenbach verbietet Silvester-Feuerwerk

Hilchenbach. An drei zentralen Plätzen in Hilchenbach, Dahlbruch und Müsen wird das Böllern Silvester untersagt.

Die Stadt Hilchenbach verbietet an drei Plätzen das Silvesterfeuerwerk: auf dem Marktplatz in Hilchenbach einschließlich der Grundstücks der evangelischen Kirche, in der Müsener Dorfmitte im Bereich Hauptstraße/Kirchstraße und am Kampen in Dahlbruch im Bereich der Geschäftshäuser und der Sparkasse.

Kontaktreduzierende Maßnahme

Die Anordnung der städtischen Ordnungsbehörde wird am Dienstag veröffentlicht. Sie gilt Silvester und Neujahr und betrifft „pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2“, das sind zum Beispiel Feuerwerksbatterien, Einzelraketen, Schwärmer, Feuertöpfe, Leuchtfeuerwerk, Flugartikel und Knallkörper. „Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2-Infektionen ist es erforderlich, weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zu ergreifen“, heißt es in der Begründung.

