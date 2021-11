Der Weihnachtsmarkt in Hilchenbach-Grund ist abgesagt. (Symbolbild)

Pandemie Corona in Hilchenbach: Weihnachtsbasteln und Markt abgesagt

Grund. Weihnachtsmarkt-Organisatoren hatten sich „auf Normalität gefreut“, ebenso die Stadt Hilchenbach beim Basteln – Corona macht Strich durch Planung

Der Weihnachtsmarkt in Grund, der eigentlich am Samstag, 27. November, stattfinden sollte, fällt aus. „Wegen täglich exponentiell steigender Corona-Erkrankungen und Respekt vor dem Pflegepersonal und Ärzten in Krankenhäusern und Altenheimen, haben wir uns entschlossen, den 16. Grunder Weihnachtsmarkt abzusagen“, heißt es seitens der Organisatorinnen und Organisatoren. Man habe sich „auf das Stück Normalität gefreut, leider hat uns die Realität eingeholt“.

+++Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt Siegen: Corona im Blick, Atmosphäre schaffen+++

Mit der gleichen Begründung sagt die Stadt Hilchenbach erneut das Basteln des Weihnachtsbaumschmucks ab: Traditionell fertigen Kinder unter Anleitung Dekorationen für den großen Weihnachtsbaum am Marktplatz. Die Corona-Pandemie mit stetig steigenden Inzidenzzahlen lasse unbeschwertes Bastelvergnügen nicht zu, so die Stadt. Die für Donnerstag, 2. Dezember, angekündigte Veranstaltung findet daher nicht statt. Der Baubetriebshof wird den Baum mit vorhandenen Bastelarbeiten schmücken.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland