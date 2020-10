Die neue Corona-Schutzverordnung hat auch Einfluss auf das Leben in Siegen.

Pandemie Corona in Siegen: Das ist ab Montag geschlossen

Siegen. Sportplätze, Schwimmbäder und Museen sind ab Montag dicht. Allerdings schließt nicht alles. Ein Überblick.

Das Siegerlandmuseum ist ab Montag, 2. November, bis zum Montag, 30. November, geschlossen. Die Schließung gilt auch für die städtische Galerie Haus Seel, die nach Sanierung am Samstag, 7. November, wieder eröffnet werden sollte.

Die Fritz-Busch-Musikschule in der Frankfurter Straße ist ebenfalls ab Montag geschlossen. Der Unterricht findet digital statt.

Die VHS Siegen stellt ihre Kurse ein mit Ausnahme von Integrationskursen. Prüfungen werden durchgeführt. Online-Kurse werden fortgesetzt.

Stadtarchiv Siegen bleibt geöffnet

Geöffnet ist weiterhin das Stadtarchiv. Nutzer sollten ihren Besuch jedoch anmelden. Die Anzahl der Plätze im Lesesaal ist begrenzt. Der vom Stadtarchiv für Donnerstag, 26. November, vorgesehene Vortrag zur reformierten Linie des Hauses Nassau-Siegen muss entfallen.

Geöffnet bleibt ebenfalls die Stadtbibliothek. Auch hier gilt eine Begrenzung der Besucherzahlen im Leseraum. Deshalb wird bereits am Eingang zum Krönchen-Center eine Einlasskontrolle vorgenommen.

Kultur Siegen sagt das für den Samstag, 7. November, vorgesehene Konzert in der Reihe World Music Nights in der Martinikirche ab. Verschoben werden muss die „Nacht der Musik“, die am Samstag, 14. November, stattfinden sollte. Der Nachholtermin wird voraussichtlich im März 2021 sein.

Siegen: Schüler dürfen schwimmen

Das Museum für Gegenwartskunst Siegen ist ab Montag, 2., bis einschließlich Montag, 30. November, geschlossen. Eine Ausnahme bildet die Vortragsreihe „Die Wolken und die Wolke“, die in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Universität Siegen realisiert wird. Alle Vorträge werden online stattfinden. Den Auftakt macht am Donnerstag, 5. November, um 19 Uhr Professor Johannes Stückelberger. Der Kunsthistoriker referiert zum Thema „Wolkenbilder. Deutungen des Himmels in der Moderne“.

Sporthallen, Sportplätze und Hallenbäder bleiben ab Montag, 2. November, für den Freizeit- und Amateursportbetrieb geschlossen. Auch die Nutzung von Gemeinschaftsräumen (Vereinsheime etc.), Duschen und Umkleiden ist unzulässig. Die städtische Sport- und Bäderabteilung hat die Vereine bereits informiert. Die städtischen Hallenbäder bleiben für den Schwimmunterricht der Schulen geöffnet, der Schwimmunterricht kann zu den gewohnten Schwimmzeiten stattfinden.