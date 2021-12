Jede Menge Geduld bringen Impfwillige auf dem Fischbacherberg in Siegen mit.

Pandemie Corona in Siegen: Fast 300 Impfungen auf Fischbacherberg

Siegen. Nahezu 300 Impfungen werden in Siegen auf dem Fischbacherberg verabreicht. Auf die Aktion wurde zuvor mit Handzetteln aufmerksam gemacht.

Hand in Hand gegen das Coronavirus in Siegen: Mitarbeiter des Projekts „DIAS.komm“ der Diakonie, das Stadtteilmanagement Fischbacherberg und der Verein „Fischbacherberg aktiv“ haben eine gemeinsame Impfaktion auf die Beine gestellt.

276 Impfdosen wurden dabei an einem Nachmittag durch das Mobile Impfteam des Kreises Siegen-Wittgenstein verabreicht. „Wir sind überwältigt davon, wie gut die Aktion angenommen wurde“, sagt „DIAS.komm“-Teamleiterin Sabrina Büdenbender.

Schon am späten Vormittag hatten sich Schlangen vor dem Stadtteilbüro gebildet. „Aufgrund der pandemischen Lage haben wir die Menschen da aber erst noch einmal nach Hause schicken müssen“, so Büdenbender. Gemeinsam mit anderen Helfern begleitet sie auch die Aktion am Nachmittag. Unter anderem wurden die Wartenden mit warmen Getränken versorgt.

Siegener Laden spendet 550 Schokonikoläuse

Auf die Kinder vom Fischbacherberg wartete noch ein ganz besonderer Gast: Auch der Nikolaus hatte es geschafft, sich den Nachmittag freizuhalten und bei ihnen vorbeizuschauen. Im Gepäck hatte der heilige Mann süße Geschenke, eine Spende des Edeka-Marktes am Heidenberg. 550 Schokonikoläuse standen dabei bereit. Fast alle fanden einen Abnehmer, die restlichen Schmankerl werden nun in den Kindergärten des Stadtteils verteilt.

Fischbacherberg Siegen: Weitere Impfaktion im Februar

Auf die Aktion war vorab per Handzetteln aufmerksam gemacht worden. Die Erwachsenen konnten sich derweil am Würstchenstand stärken, der vom Verein „Fischbacherberg aktiv“ betrieben wurde. Zum dritten Mal war das Mobile Impfteam am Fischbacherberg im Einsatz, um Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren mit Einverständnis der Eltern zu impfen. Die Chance zum Piks nutzten aber auch Bewohner anderer Stadtteile sowie einige Mitarbeitende der Diakonie Soziale Dienste. Eine vierte Impfaktion dieser Art ist im Februar geplant.

