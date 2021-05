Pandemie Corona in Siegen: Große Museen wieder geöffnet

Siegen. Siegerlandmuseum und Museum für Gegenwartskunst in Siegen öffnen nach langer Coronapause wieder. Termine nötig.

Mit dem Siegerlandmuseum und dem Museum für Gegenwartskunst in Siegen sind ab Dienstag, 18. Mai, zwei große Museen wieder geöffnet.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Im Angebot im Siegerlandmuseum in Siegen sind neben den Dauerausstellungen auch die Sonderausstellung „Die Seele zwischen schwarz und weiß“ mit über 80 Zeichnungen aus belgischem Privatbesitz – voraussichtlich bis Sonntag, 1. August – in der es nicht um große Namen und Formate geht, sondern um die Kunst der Linie in der Zeichnung, sei es als Vorzeichnung oder als autonomes Medium, wie es dazu aus dem Oberen Schloss heißt.

Es gelten die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen, die Öffnungszeiten an Pfingsten sind leicht verändert: Am Samstag, 22. Mai, bleibt das Museum geschlossen, an Pfingstsamstag und Pfingstsonntag, 23. und 24. Mai, ist das Obere Schloss jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Mariana Castillo Deball in Siegen

Das Museum für Gegenwartskunst Siegen ist zu den regulären Besuchszeiten geöffnet. Zu sehen ist die erste Überblicksausstellung in Deutschland zum Werk der mexikanischen Künstlerin Mariana Castillo Deball sowie die neue Präsentation der MGKWalls mit Christine Sun Kim und Thomas Mader.

+++Lesen Sie auch: Paar vergnügt sich auf Zugtoilette – Streit folgt+++

Auf dem Museumsvorplatz, dem Unteren Schlossplatz, lädt die partizipative Skulptur „Fliegender Markt“ von Michael Beutler zum Verweilen ein. Aktuell erforderlich ist eine Terminbuchung vorab. Weiterhin gelten die allgemeinen Hygienevorschriften.

Wer Lust hat, bucht sein persönliches Zeitfenster im Siegerlandmuseum über 0271/2304113. Anmeldungen für das Museum für Gegenwartskunst sind unter 0271/40577-10 oder termin@mgksiegen.de möglich.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland