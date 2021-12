Lange Impfnacht heißt es am Wochenende im Kreisklinikum Siegen. (Symbolbild)

Pandemie Corona in Siegen: Impfnacht bis 2 Uhr im Kreisklinikum

Weidenau. Moderna, Weihnachtsmusik und heiße Getränke: Das Kreisklinikum Siegen hat für das Wochenende eine lange Impfnacht gegen Corona angekündigt.

Das Kreisklinikum Siegen veranstaltet am Samstag, 4. Dezember, gemeinsam mit dem MVZ MedCenter eine lange Impfnacht. Und zwar von 18 bis 2 Uhr in den Räumlichkeiten des MedCenters, Weidenauer Straße 84.

Bei weihnachtlicher Musik, stimmungsvoller Beleuchtung sowie leckeren Heißgetränken zum Mitnehmen können alle Nachteulen sowohl Ihre Erst- als auch Zweit- und Boosterimpfung mit dem mRNA-Impfstoff von „Moderna“ erhalten, heißt es dazu in einer Mitteilung. Für die Boosterimpfung muss mindestens ein Abstand von sechs Monaten zur zweiten Impfung bestehen.

Digitales Impfzertifikat gibt es auch in Siegen

Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, können die Boosterimpfung bereits nach vier Wochen erhalten. Da ausschließlich der Impfstoff von Moderna zum Einsatz kommt, richtet sich das Angebot gemäß der geltenden Stiko-Empfehlung primär an Personen, die 30 Jahre und älter sind.

Der Zugang ist nur vom Eingang an der Hauptstraße möglich und das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend. Zudem muss zur Impfung die Krankenkassenkarte, der Personalausweis und der Impfpass mitgebracht werden. Eine Anmeldung für die Impfung ist nicht erforderlich. Das Impfangebot gilt, solange der Vorrat reicht. Im Anschluss an die Impfung besteht die Möglichkeit, sich direkt in der Schlossapotheke im gleichen Gebäude ein entsprechendes digitales Impfzertifikat (QR-Code) ausstellen zu lassen.

Die benötigen Erklärungen können auf siegen-wittgenstein.de/impfen heruntergeladen, gedruckt und ausgefüllt werden.

