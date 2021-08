Corona in Siegen: Impfung mit Biontech bei den Sportfreunden

Der Impfbus stoppt in Siegen und in Freudenberg.

Siegen. Das Impfzentrum des Kreises ist wieder unterwegs. Diesmal werden das Leimbachstadion in Siegen und das Rathaus in Freudenberg angesteuert.

Das mobile Impfteam aus dem Impfzentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein ist in den kommenden Tagen wieder in Siegerland unterwegs.

Zunächst wird am Freitag, 27. August, 10 bis 14 Uhr im Veranstaltungsraum der Moschee in Geisweid geimpft. Nächster Termin: Samstag, 28. August, 10 bis 18 Uhr, Erfahrungsfeld Schön und Gut auf dem Fischbacherberg.

Am Sonntag, 29. August, sind die Impfexperten von 13 bis 15 Uhr im VIP-Zelt am Leimbachstadion anzutreffen. Am darauffolgenden Wochenende macht der Impfbus Halt in Freudenberg. Und zwar am Samstag, 4. September, von 10 bis 16 Uhr vor dem Rathaus, Mórer Platz 1.

Biontech/Pfizer-Impfung in Siegen und Freudenberg

Bei den Aktionen im Leimbachstadion und in Freudenberg können sich Impfinteressierte ab 16 Jahre mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen lassen, teilt die Kreisverwaltung mit. Unter 18-Jährige müssen eine Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigter mitbringen. Ansonsten wird lediglich ein Ausweis benötigt. Impfausweis wäre schön, ist aber nicht zwingend erforderlich.

Alle Personen, die sich erstmals impfen lassen, erhalten einen Termin zur zweiten im Impfzentrum Eiserfeld.

Im Impfzentrum Siegen-Wittgenstein, Eiserfelder Straße 236, ist es möglich sich jederzeit ohne Termin impfen zu lassen.

Für Rückfragen aller Art steht die Impfhotline des Kreises montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung: 0271/333-2171 und -2172.

