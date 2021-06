Corona in Siegen: Kein Astrazeneca für zweite Impfung

Auch in Siegen-Wittgenstein ist in Sachen Impfung noch Geduld gefragt. (Symbolbild)

Siegen-Wittgenstein. Wer in Siegen-Wittgenstein jünger ist als 60, bekommt im Impfzentrum als zweite Impfung nur noch Biontech/Pfizer oder Moderna.

Auch wenn am Montag, 7. Juni, die Priorisierung für Corona-Schutzimpfungen aufgehoben wird, warnt der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) vor zu allzu hohen Erwartungen an eine sofortige Impfung.

„Der Impfstoff bleibt weiterhin knapp, so dass die Praxen unserer Mitglieder im Moment nur den Mangel verwalten können“, mahnen der KVWL-Vorstand Dr. Dirk Spelmeyer, Dr. Volker Schrage und Thomas Müller. „Aus unserer Sicht ist es fahrlässig, den Menschen zu suggerieren, jeder könne sich nun impfen lassen, ohne zu erwähnen, dass der Impfstoff weiterhin stark rationiert wird. Das weckt Erwartungen, die die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte nicht ansatzweise erfüllen können – so gerne sie dies auch tun würden.“

Siegen-Wittgenstein: Fast 60.000 Menschen vollständig geimpft

Die Vereinigung weist erneut darauf hin, dass in den Praxen weiterhin individuelle medizinische Kriterien im Vordergrund stehen müssten und bittet darum, diese Entscheidungen zu respektieren. Auch in den Impfzentren werde die Aufhebung der Priorisierung nicht zu unmittelbaren Veränderungen führen, da aufgrund der begrenzten Impfstoffmenge bis weit in den Juni hinein keine Erstimpfungen möglich seien.

Dementsprechend können neue Impftermine auch erst dann wieder freigeschaltet werden, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe. Wann dies jedoch konkret sein wird, sei derzeit noch unklar. „Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sahen sich in den vergangenen Wochen einem hohen Druck seitens der Impfwilligen ausgesetzt“, so die KVWL weiter.

In Siegen-Wittgenstein wurden laut Kassenärztlicher Vereinigung Westfalen-Lippe bisher insgesamt 129.390 Erst- und 54.794 Zweitimpfungen verabreicht. Insgesamt sind bisher 59.570 Personen vollständig geimpft.

Nur noch Biontech/Pfizer oder Moderna in Siegen

Zweitimpfungen von Personen unter 60 Jahren, die eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, gibt es im Impfzentrum an der Eiserfelder Straße ausschließlich mit einem mRNA-Impfstoff – Biontech oder Moderna –, teilt die Kreisverwaltung mit. So stehe es im neuen Erlass der Landesregierung. Sollte jemand, der von dieser neuen Vorgabe betroffen ist, den Termin zur Zweitimpfung im Impfzentrum nicht mehr wahrnehmen wollen, wird eindringlich um eine Absage an impfzentrum@siegen-wittgenstein.de oder telefonisch über die Corona-Infohotline 0271 333-1120 gebeten.

