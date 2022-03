Corona in Siegen: Keine 3G-Pflicht mehr im Kreishaus

Siegen. Coronaschutz: Wer in die Dienststellen des Kreises Siegen-Wittgenstein wollte, musste sich an die 3G-Regeln halten. Das ist in Kürze Geschichte.

Die 3G-Nachweispflicht in allen Dienststellen der Kreisverwaltung – wie dem Kreishaus in Siegen, der Kfz-Zulassungsstelle oder dem kleinen Kreishaus am Berufskolleg in Bad Berleburg – entfällt ab Montag, 7. März.

Damit orientiert sich der Kreis laut eigenen Angaben an der neuen Coronaschutzverordnung des Landes. Die Kreisverwaltung verzichtet somit auf 3G-Kontrollen beim Einlass und öffnet alle Zugänge zu den Gebäuden.

Maskenpflicht bleibt in Siegen bestehen

Es wird von offizieller Seite darauf hingewiesen, dass weiterhin die Maskenpflicht und allgemeine Hygieneregeln gelten.

