ÖPNV Corona in Siegen: Keine Maskenpflicht mehr an Haltestellen

Siegen. Die Maskenpflicht an Bushaltestellen in Siegen-Wittgenstein ist aufgehoben. Hintergrund ist eine Änderung in der Coronaschutz-Verordnung.

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes an Bushaltestellen in Siegen-Wittgenstein ist passé – wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann.

Darauf weisen die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd hin. Hintergrund ist eine Änderung in der in NRW gültigen Coronaschutzverordnung. Grundsätzlich bestehe eine Maskenpflicht nur noch in Fahrzeugen und Gebäuden.

Weiter Maske in Siegen-Wittgenstein Bussen

In den Bussen der VWS und ihrer Auftragsunternehmer bleibt es aber unverändert bei der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske – FFP2- oder OP-Maske, heißt es weiter.

