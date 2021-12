Pandemie Corona in Siegen: Kirchenkreis und Diakonie bieten Impfungen

Siegerland. Kirchenkreis Siegen und Diakonie bieten kurzfristig Impftermine gegen das Coronavirus. Im Angebot ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Der Evangelische Kirchenkreis Siegen und die Diakonie in Südwestfalen bieten kurzfristig in Siegen, Freudenberg, Geisweid und Wilnsdorf Impfmöglichkeiten gegen das Coronavirus an.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

„Ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung – jeder, der sich impfen lassen will und darf, ist ohne Voranmeldung willkommen“, sagen Superintendent Peter-Thomas Stuberg, leitender Pfarrer des Kirchenkreises, und Dr. Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen.

Die Impftermine in Siegen und Umgebung

Freitag, 3. Dezember, 15 bis 18 Uhr, in der Siegener Martinikirche, Grabenstraße 27, und zur gleichen Zeit im Tillmann-Siebel-Haus in Freudenberg, Krottorfer Straße 37.

Montag, 6. Dezember, 17 bis 19 Uhr, im Gemeindezentrum „mittendrin“ in Geisweid, Koomansstraße 8.

+++Lesen Sie auch unseren regelmäßig aktualisierten Corona-Blog+++

Mittwoch, 8. Dezember, 15 bis 18 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus Wilnsdorf, Rathausstraße 7.

Siegner Ärzte des Diakonie Klinikums impfen

Mitzubringen sind Impfausweis, Versichertenkarte und Personalausweis. Die Impfungen mit Biontech werden von Ärzten des Diakonie Klinikums durchgeführt, darunter neben Dr. Rosenbauer auch der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Christian Tanislav und sein Stellvertreter Dr. Rainer Grübener.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland