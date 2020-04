Corona in Siegen: Kommunalwahl im September soll stattfinden

Siegen. Am 13. September als Termin für die Kommunalwahl wird festgehalten. Das betont die Stadt Siegen. Anderes allerdings fällt aus.

Die Regelungen zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Coronavirus, die seit Montag, 20. April, gelten, lassen Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der Daseinsfür- und -vorsorge dienen, zu, betont Siegens Kämmerer Wolfgang Cavelius.

Dazu gehören Blutspendetermine und Aufstellungsversammlungen für die Kommunalwahl.

Kein Tag der Technik in Siegen

Absagen allerdings muss die Stadt drei größere Veranstaltungen im Mai und Juni. So fällt der für Samstag, 16. Mai, geplante Tag der Technik aus. Derzeit werde an einem Nachholtermin gearbeitet.

Aufgrund der Corona-Pandemie finden ebenfalls der Tag der Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderung am Samstag, 16. Mai, auf dem Bismarckplatz in Weidenau wie auch das Freundschaftsfest des Integrationsrates am Samstag, 13. Juni, im Schlosspark in Siegen nicht statt.

