Corona in Siegen: Mit eigener Musik gegen die Pandemie

Weidenau. Gertrud Hanefeld lebt im Fliedner-heim in Siegen-Weidenau, leidet unter den Beschränkungen der Corona-Pandemie – und wird kreativ.

Weniger Besuche, begrenzte soziale Kontakte und nur wenig Kultur: Die Corona-Pandemie verlangt insbesondere den Seniorenheim-Bewohnern viel ab.

Gertrud Hanefeld, die im Fliedner-Heim in Siegen-Weidenau, einer Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland, lebt, nutzte die Zeit, um kreativ zu werden. In dem Lied „Weil noch Kinder lachen“ verarbeitet die pensionierte Musikpädagogin ihre Erlebnisse während des Lockdowns. Premiere feierte das Stück nun in einem Gottesdienst.

Senioren in Siegen: „Praktisch wie eingesperrt“

Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die Gertrud Hanefeld durch die Corona-Zeiten begleiteten. Daraus schöpfte die 84-Jährige Hoffnung, wie sie berichtete.

„Es war schwer auszuhalten, dass kein Besuch kommen durfte, dass wir praktisch eingesperrt waren. Aber ich habe jeden Tag aus dem Fenster geschaut. Ich habe den Baum vor meinem Fenster betrachtet, habe Vögel gesehen, habe dem Lachen der Kinder aus den Gärten der Nachbarschaft gelauscht. Das hat mir gutgetan. Ich habe gemerkt, es ist ja alles noch da, was wir zum Leben brauchen.“

Song auch bei Youtube

Da kam ihr die Idee, auch anderen Menschen eine Stütze zu geben: „Auf einmal flogen mir Worte zu für das, was ich gespürt habe, und eine Melodie dazu. Und ich habe noch einmal zu Papier und Bleistift gegriffen.“

Um das Lied publik zu machen, erhielt die Seniorin Hilfe vom Referat Erwachsenenbildung im Evangelischen Kirchenkreis Siegen, mit dem sie durch langjährige Kontakte verbunden ist. Nach der Ur-Aufführung des Liedes von Hans-Hermann-Steiner (Gesang und Klavier) – bei dem die Bewohner des Fliedner-Heims melodisch mitsummten – stand die offizielle Aufnahme mit Kreiskantor Peter Scholl auf dem Programm.

Wer sich „Weil noch Kinder lachen“ anhören möchte, findet es nun im Internet unter www.kirchenkreis-siegen.de (Bereich Erwachsenenbildung) oder auch bei Youtube.

