Es geht ab Montag nur noch mit 3G-Nachweis in die Siegener Rathäuser.

Pandemie Corona in Siegen: Nur noch mit 3G-Nachweis ins Rathaus

Siegen. Der Zutritt in die Dienststellen der Stadtverwaltung Siegen ist ab Montag, 6. Dezember, nur noch mit einem 3G-Nachweis möglich

Dies betrifft unter anderem die Rathäuser in Siegen, Weidenau und Geisweid und die Bürgerbüros. Besucherinnen und Besucher müssen für Vor-Ort-Termine nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind, heißt es seitens der Verwaltung.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Dies geschehe aus Gründen des verschärften Infektionsschutzes aufgrund der pandemischen Lage, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegen blieben somit aber weiterhin persönlich erreichbar.

+++Lesen Sie auch unseren regelmäßig aktualisierten Corona-Blog+++

Beim Zutritt in ein Verwaltungsgebäude muss deshalb ein entsprechender Nachweis – ein bescheinigter negativer Corona-Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden – zusammen mit einem amtlichen Ausweis oder Nachweis mitgeführt werden. Schülerinnen und Schüler gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen, Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Corona-Test getesteten Personen gleichgestellt.

In Siegener Schwimmbädern gilt 2G

Weiterhin Voraussetzung für den Zutritt in die Dienststellen der Stadt Siegen – etwa zum Bürgerbüro – ist ein Termin, der vorher vereinbart werden muss. Das Tragen einer medizinischen Maske in den Dienstgebäuden bleibt ebenso verpflichtend. In den städtischen Kulturinstituten wie der Stadtbibliothek oder der Städtischen Galerie Haus Seel gilt bereits die 2G-Regelung. Dort haben nur nachweislich geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher Zutritt. Gleiches gilt für die städtischen Bäder, Ausnahme ist das Schulschwimmen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland