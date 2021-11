Auch an der DRK-Kinderklinik in Siegen wird geimpft. (Symbolbild)

Pandemie Corona in Siegen: Offene Impfnachmittage in DRK-Kinderklinik

Siegen. Die DRK-Kinderklinik in Siegen bietet ab Freitag Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an – für Impfwillige ab zwölf Jahre.

Um einen Beitrag im Kampf gegen die vierte Corona-Welle zu leisten, haben sich die Verantwortlichen der DRK-Kinderklinik Siegen und des Medizinischen Versorgungszentrums Wellersberg (MVZ), Wellersbergstraße 60, kurzfristig entschieden, an drei Nachmittagen in der Woche ein offenes Impfangebot in den Räumen des Versorgungszentrums anzubieten.

Ab Freitag, 26. November, können Impfwillige ab zwölf Jahre – mit Elternteil – sowie Erwachsene montags von 16 Uhr bis 20 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr über den Haupteingang die MVZ-Praxen in der ersten Etage aufsuchen. Zugang ist nur mit einer FFP2-Maske sowie bei Vorlage der Krankenkassenkarte und des Personalausweises möglich.

Kinderklinik Siegen: 1000 Beschäftigte geimpft

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein kostenloses Ausfahrtticket für den Besucherparkplatz. Geimpft wird mit den aktuell jeweils verfügbaren mRNA-Impfstoffen, es sind sowohl Erst- als auch Zweit- und Boosterimpfungen möglich.

„Auch wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass die vierte Welle möglichst schnell gebrochen wird. Da wir bereits erfolgreich mit eigenen Mitteln unser rund 1000 Personen starkes Team in drei Aktionen geimpft haben, wenden wir uns nun mit diesem Angebot auch an die breite Öffentlichkeit“, erläutert der Ärztliche Direktor, Markus Pingel.

Kinderklinik Siegen will in Corona-Pandemie helfen

„Unsere Kinderklinik kann in solchen Lagen helfen, die Situation schneller wieder in den Griff zu bekommen. Gerne können uns auch Eltern mit ihren Kindern ab zwölf Jahren in Anspruch nehmen“, so Geschäftsführer Carsten Jochum.

Interessierte müssen vorab zur Steuerung der Kapazitäten online unter https://bit.ly/3oPFweW einen Termin ausmachen und die notwendigen Erklärungen auf siegen-wittgenstein.de/Impfen herunterladen und ausgefüllt mitbringen.

