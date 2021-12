Corona in Siegen: Plädoyer der Kirche für das Impfen

Impfen ist das Mittel gegen die Pandemie, so die katholische Kirche in Siegen. (Symbolbild)

Siegen. Die katholische Kirche in Siegen sagt, Impfen ist wichtiges Instrument gegen die Coronavirus-Pandemie: Verpflichtung aus Gerechtigkeit.

Das Seelsorgeteam des katholischen Pastoralen Raumes Siegen-Freudenberg unterstützt alle Menschen, die in der Vergangenheit und aktuell zum Impfen aufrufen.

„Die Pandemie hat viele Tote hervorgebracht, zu viele Menschen – alleine in Deutschland sind es über 100.000, die an Covid-19 oder mit Covid-19 verstorben sind“, heißt es in einer Stellungnahme. Als Maßnahme gegen das Virus empfiehlt das Seelsorgeteam das Impfen und zitiert die deutschen katholischen Bischöfe: „Impfen ist in dieser Pandemie eine Verpflichtung aus Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe.“

Katholische Kirche Siegen: Vor Virus nicht in Panik geraten

Man solle auf medizinische Fachmeinungen vertrauen, wenn es um die Frage gehe, ob Impfen hilft. Wenn auch eine „Herdenimmunität“ derzeit nicht absehbar sei, sei der Schutz vor schwerem Krankheitsverlauf doch ein großes Gut. Das Seelsorgeteam fügt seiner Impfempfehlung den Hinweis an, dass unabhängig von medizinischen Fragen der Glaube helfe, vor dem Virus nicht in Panik zu geraten.

