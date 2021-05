Pandemie Corona in Siegen: Polizei kündigt Wochenend-Kontrollen an

Siegen-Wittgenstein. Mit einem Appell richtet sich die Polizei an die Siegen-Wittgensteiner, „Freiheiten nicht aufs Spiel“ zu setzen. Corona-Verstöße würden geahndet.

Angesichts sinkender Inzidenzzahlen und Sonnenschein am Wochenende auch in Siegen hätten die Beamten in Siegen-Wittgenstein „größtes Verständnis für den Freiheitsdrang nach monatelangen Einschränkungen“, allerdings müssten sich alle an „weiterhin an die Spielregeln halten“, teilt die Behörde am Freitag, 28. Mai mit.

Der Abteilungsleiter der Polizei Siegen-Wittgenstein, Bernd Scholz, betont: „Die Menschen in Siegen-Wittgenstein haben vor allem in den letzten Wochen einen sehr großen Anteil daran, dass die Werte deutlich gesunken sind.“ Im Zusammenspiel mit dem Fortschritt bei den Corona-Schutzimpfungen seien gute Grundlagen geschaffen worden, um das öffentliche Leben weiter zu fördern.

Polizei Siegen bittet um Vorsicht

„Trotzdem dürfen wir nicht übermütig werden.“ Viele Menschen würden das schöne Wetter am Wochenende nutzen, was nach den Einschränkungen auch „absolut verständlich“ sei. „Trotzdem meine Bitte: Bleiben Sie vorsichtig.“

Die Polizei werde auch an diesem Wochenende an den szenetypischen Plätzen kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden.

