Pandemie Corona in Siegen: Stadt hebt Maskenpflicht in der City auf

Siegen. In Siegen muss unter freiem Himmel grundsätzlich keine Maske mehr getragen werden. Die Stadt hebt eine entsprechende Allgemeinverfügung auf.

Die Stadtverwaltung Siegen hat die Maskenpflicht an der Siegstufenanlage und auf dem Kornmarkt mit Wirkung zum Montag, 21. Juni, aufgehoben.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Hintergrund sind Änderungen in der Coronaschutzverordnung. Demnach besteht in Kreisen und kreisfreien Städten der Inzidenzstufe 1 – stabile Inzidenz unter 35 – die Verpflichtung zum Tragen einer Maske im Freien nur noch beispielsweise in Warteschlangen, an Verkaufsständen und in Kassenbereichen.

Stadtverwaltung Siegen mit Appell

Jedoch kann die zuständige Behörde per Anordnung Bereiche festlegen, in denen weiterhin eine Maske getragen werden muss. Aufgrund er stabilen Inzdienzlage hebt die Stadt die entsprechende Allgemeinverfügung allerdings auf, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Die Verantwortlichen appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, weiterhin verantwortungsvoll zu sein.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland