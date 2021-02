Auch in Siegen und Umland: Unterstützung für Eltern und Kinder in der Corona-Pandemie.

Pandemie Corona in Siegen: Unterstützung für Familien in der Krise

Siegen. Entlastung in harten Corona-Zeiten in Siegen: Als Service- und Kontaktstelle berät und unterstützt das städtische Familienbüro Eltern und Kinder.

„Homeschooling, eingeschränkte Betreuungsmöglichkeiten, dazu die eigene Erwerbstätigkeit im Homeoffice, Kontaktbeschränkungen, all das fordert Eltern und Kindern derzeit viel ab“, sagt die Siegener Familienbüro-Leiterin Susanne Wüst-Dahlhausen.

Gespräche mit den Fachkräften des Familienbüros sollen konkrete Möglichkeiten zur Entlastung und Unterstützung aufzeigen oder einen Raum bieten, mit der eigenen Situation besser umzugehen, wie es dazu aus dem Rathaus heißt.

Siegen: Willkommensbesuche ausgesetzt

Erreichbar ist das Familienbüro in Siegen mit seinen Mitarbeiterinnen täglich von 8.30 bis 12 Uhr telefonisch 0271/404-2958,-2301,- 2303 und -2308. Per E-Mail an familienbuero@siegen.de können alternative Gesprächszeiten verabredet werden, auch eine Videoberatung ist möglich.

Aktuell sind die Willkommensbesuche in Familien mit Neugeborenen oder auch bei neu zugezogenen Familien mit Kindern unter drei Jahren ausgesetzt. Alle Eltern erhalten jedoch ein Begrüßungspaket mit den erforderlichen Informationen. Das Angebot einer telefonischen oder Online-Beratung kann gerne in Anspruch genommen werden.

Kinder-Kleider-Kiste in Siegen geschlossen

Der Kinderschutzbund des Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein als Kooperationspartner weist darauf hin, dass derzeit die beliebte „Kinder-Kleider-Kiste“ geschlossen bleiben muss. Eltern können jedoch telefonisch unter 0271/33 00 506 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr ihren Bedarf mitteilen.

Dann stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Erstlingsboxen oder auch Kleidungs- und Spielkisten für ältere Kinder zusammen, die nach Vereinbarung kontaktlos abgeholt werden können – die Aktion „Ruf an und hol ab“.

Online-Hilfen für Siegener Eltern

Die Webseite familie-siegen.de bietet einen Überblick über konkrete Angebote für Familien in Siegen. Darüber hinaus gibt es unter elternsein.info/coronazeiten-beratung-jetzt-fuer-eltern eine Übersicht an professionellen und ehrenamtlichen kostenlosen Telefon- und Online-Beratungen für Eltern und Schwangere, die teilweise auch außerhalb der Dienstzeit von Beratungsstellen zur Verfügung stehen. Alternative Beratungsmöglichkeiten finden Eltern als Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung unter bke-elternberatung.de.

Das Elterntelefon 0800/1110550 der „Nummer gegen Kummer“ ist bundesweit etabliert und kostenlos erreichbar. Für Kinder und Jugendliche steht die kostenlose Hotline „Nummer gegen Kummer“ unter 116111 von montags bis samstags jeweils von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung. Beide Anbieter haben ihre Beratungskapazitäten wegen der gestiegenen Zahl der Anrufe aufgrund der Corona-Krise ausgebaut.

