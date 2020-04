Keine Gäste in der Coronavirus-Krise: Die UWG Siegen fordert nicht zuletzt für Gastronomen eine Stundung von Gewerbesteuern.

Pandemie Corona in Siegen: UWG fordert Stundung von Steuern

Siegen. Nach dem Willen der UWG Siegen sollen Gewerbe- und Grundsteuern bis September gestundet werden – um Gewerbetreibenden und Privatleuten zu helfen.

Die UWG in Siegen fordert, Gewerbe- und Grundsteuern zu stunden, und zwar bis zum 15. September.

Das formuliert die Fraktion in einem Antrag zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Siegen. In der Begründung heißt es, dass die Bewältigung der Coronakrise „drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens“ mit sich bringe.

Beschäftigte in Siegen fürchten um Arbeitsplatz

Gewerbetreibenden drohten „aufgrund der behördlich angeordneten Schließungen massive finanzielle Einbußen“, Beschäftigte würden um ihre Arbeitsplätze fürchten. Nicht zuletzt die Siegener Geschäftsstelle des Hotel- und Gaststättenverbands habe sich an die UWG gewandt.

