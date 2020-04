Corona in Siegen: Weiteres Opfer aus der Region zu beklagen

Siegen-Wittgenstein. Das Coronavirus hat in Siegen-Wittgenstein ein weiteres Todesopfer gefordert. Ein Mann Mitte 50 starb am Sonntag im Kreisklinikum

Ein mit dem Coronavirus infizierter Mann aus Siegen ist am Sonntag, 5. April, im Kreisklinikum verstorben. Der Mitte 50-Jährige ist das vierte Pandemie-Opfer in Siegen-Wittgenstein.

Seit Freitagabend sind weitere 15 positive Corona-Testergebnisse im Kreisgesundheitsamt eingegangen. Die Betroffenen kommen aus Siegen (Mann Anfang 30, Frau um die 50, Frau Anfang 60, Frau Mitte 60, Mann um die 80), Kreuztal (Frau Anfang 30, Mann um die 50, Frau um die 70), Netphen (zwei Männer Anfang 40 und Mitte 50), Freudenberg (Mann um die 50, Frau Mitte 80, Mann um die 90) Hilchenbach (Frau um die 70) und Neunkirchen (Frau um die 40).

Damit haben sich in Siegen-Wittgenstein seit Beginn der Pandemie 182 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 40 sind bereits wieder genesen, 138 aktuell erkrankt.

Kreis Siegen-Wittgenstein appelliert an Bürger

Der Kreis appelliert an die Bürger, mit den Ostereinkäufen nicht bis Gründonnerstag zu warten: „Wir alle kennen die Bilder aus ‚normalen‘ Jahren: am Tag vor Feiertagen sind die Geschäfte völlig überfüllt und die Kunden drängen sich dicht an dicht. Dazu darf es in diesem Jahr auf keinen Fall kommen“, betont Landrat Andreas Müller.

