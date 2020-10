Die Sonderregelung gilt auch in Siegen-Wittgenstein vorerst bis zum Jahresende.

Gesundheit Corona in Siegen: Wieder Krankschreibung am Telefon

Siegen-Wittgenstein. Ärzte in Siegen-Wittgenstein dürfen bei leichten Atemwegserkrankungen wieder am Telefon krankschreiben. Regelung gilt bis Jahresende.

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen können sich Arbeitnehmer im Kreis Siegen-Wittgenstein bei leichten Atemwegserkrankungen ab sofort wieder bis zu sieben Tagen von ihrem Arzt am Telefon krankschreiben lassen.

Das teilt die Krankenkasse AOK mit. Diese Sonderregelung ist zunächst bis Donnerstag, 31. Dezember, befristet. Eine entsprechende Regelung gab es bereits in der ersten Hochphase der Corona-Pandemie von Anfang März bis Ende Mai.

Corona: Ausbreitungsrisiko verringern

„Die telefonische Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit (AU) ist jetzt wieder möglich. Voraussetzung ist jedoch, dass es sich um leichte Beschwerden der oberen Atemwege handelt“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.

Damit können Patienten im Verdachtsfall zu Hause bleiben und müssen nicht wegen der bloßen Attestierung einer Arbeitsunfähigkeit extra eine Arztpraxis aufsuchen. „Damit soll gleichzeitig das Risiko für eine Ausbreitung des Virus reduziert werden“, so Schneider weiter. Wenn in diesen Fällen ein Coronavirus-Test gemacht werden soll, sagt der Arzt dem Patienten, wo sich dieser testen lassen kann.

Wird dafür eine Überweisung benötigt, schickt die Praxis diese per Post. Bei fortdauernder Erkrankung kann die Arbeitsunfähigkeit einmal um weitere sieben Kalendertage telefonisch verlängert werden.

Siegener Arztpraxis schickt BU ins Büro

Die Arztpraxis sendet die AU-Bescheinigungen für den Arbeitgeber und die Krankenkasse nach telefonischer Krankschreibung direkt an den Versicherten. Der Versicherte muss die elektronische Gesundheitskarte nicht vorlegen. Es reicht, der Arztpraxis die Versichertendaten per Telefon und die Krankenkassen-Mitgliedschaft mündlich zu bestätigen. Bei Patienten, die der Arztpraxis ohnehin schon bekannt sind, übernehmen die Ärzte die Daten aus der Patientenakte.

Viele Versicherte nutzten inzwischen die Online-Angebote auf www.nordwest.meine.aok.de, so die Krankenkasse. Das Portal bietet ein persönliches digitales Postfach, über das die Nutzer mit der AOK sicher kommunizieren können. So können sie von zu Hause aus zum Beispiel die Krankmeldung mit dem Smartphone abfotografieren und die Bilddatei hochladen und an die Krankenkasse übermitteln.

