Corona in Siegen: Wieder Termine buchen für Impfzentrum

Siegen. Das Impfzentrum in Siegen erwartet eine weitere Lieferung des Vakzins von Biontech/Pfizer. Jetzt Termine buchen.

Weitere Personengruppen können ab Mittwoch, 23. Juni, 8 Uhr, Impftermine über die Terminbuchungsportale der Kassenärztlichen Vereinigungen für das Impfzentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein an der Eiserfelder Straße buchen.

Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe mit.

Siegen: Personen ab 60 Jahre zur Erstimpfung

Dazu gehören Personen ab 60 Jahren, Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf sowie Beschäftigte in Krankenhäusern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beschäftigte in (teil-)stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

In der kommenden Woche – ab Montag, 28. Juni – werden rund 80.000 Impfdosen von Biontech/Pfizer für Erstimpfungen in den Impfzentren zur Verfügung stehen. In der Folgewoche sind es noch einmal 150.000 Dosen, so die Vereinigung weiter.

Das Buchungsportal ist auch telefonisch unter 116117 zu erreichen.

